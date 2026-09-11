Ο Μιχάλης Κουινέλης μίλησε για την τελευταία μουσική συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και αποκάλυψε την ιδιαίτερη συνομιλία που είχαν όταν ο τραγουδιστής επέλεξε το τραγούδι «Επιπτώσεις».

Οι «Επιπτώσεις», σε δημιουργία του ιδρυτή των Stavento, ήταν το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, περίπου τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του σε ηλικία 54 ετών.

Μιλώντας την Παρασκευή (11/9) στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», ο Μιχάλης Κουινέλης αναφέρθηκε στη διαδικασία μέσα από την οποία ο Μαζωνάκης κατέληξε στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Όπως εξήγησε, είχε παρουσιάσει στον τραγουδιστή αρκετές προτάσεις, μεταξύ των οποίων και πιο ανάλαφρα τραγούδια. Ο Μαζωνάκης, ωστόσο, επέλεξε ένα πειραματικό και ιδιαίτερα βαρύ ζεϊμπέκικο.

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«Όταν του παρουσίασα αυτό το ζεϊμπέκικο, που ήταν λίγο πειραματικό, μου είπε “Αδελφέ, θα πούμε αυτό”. Και του λέω “Ρε συ Γιώργο, είσαι σίγουρος να πούμε αυτό το κομμάτι; Είναι λίγο βαρύ, δεν είναι;”. “Αδελφέ, έτσι ακριβώς νιώθω αυτό το διάστημα”, μου λέει», περιέγραψε ο Μιχάλης Κουινέλης.

Η απάντηση του τραγουδιστή, όπως ανέφερε, του προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση.

«Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε λογικά δύσκολα», σημείωσε.

Ο Μιχάλης Κουινέλης μίλησε με θερμά λόγια και για την καλλιτεχνική αλλά και την προσωπική πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας πως δεν δίσταζε να πειραματίζεται και να αναζητά νέους μουσικούς δρόμους.

«Σαν καλλιτέχνης ήταν εξαιρετικός γιατί ήταν και καινοτόμος. Δεν φοβόταν να πειραματιστεί μουσικά και γι’ αυτό τον βλέπαμε συχνά να προσφέρει πάντα κάτι καινούργιο στη μουσική», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κοινές τους στιγμές στο στούντιο και στη διαδικασία επιλογής των τραγουδιών.

«Σαν άνθρωπος ήταν εξαιρετικός, εξαιρετικός. Η εμπειρία μου μαζί του, το να είμαστε μαζί στο στούντιο, το να διαλέγουμε τα τραγούδια που ήθελε να πει, ήταν πραγματικά ιεροτελεστία και θα μου λείψει αυτή η κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.