Ο παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος βρίσκεται στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το ατύχημα κατά τη διάρκεια του Survivor που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά από διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο, τραυματισμός που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, βρισκόταν όλο αυτό το διάστημα στο Μαϊάμι σε κλινική για την αποκατάστασή του.

Διαβάστε ακόμα: Γιώργος Λιανός: «Υπάρχει 100% ευθύνη στον καπετάνιο για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου»

Δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, ο Σταύρος Φλώρος αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι πλέον βρίσκεται στη χώρα.

Σταύρος Φλώρος | Survivor