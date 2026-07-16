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Σταύρος Φλώρος: Δύο μήνες μετά το ατύχημα στο Survivor, επέστρεψε στην Ελλάδα

Ο παίκτης του Survivor βρίσκεται στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το ατύχημα κατά τη διάρκεια του Survivor που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

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Σταύρος Φλώρος
Σταύρος Φλώρος | Instagram/ stavrosflo
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Ο παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος βρίσκεται στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το ατύχημα κατά τη διάρκεια του Survivor που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά από διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο, τραυματισμός που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, βρισκόταν όλο αυτό το διάστημα στο Μαϊάμι σε κλινική για την αποκατάστασή του.

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Δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, ο Σταύρος Φλώρος αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι πλέον βρίσκεται στη χώρα. 

Σταύρος Φλώρος
Σταύρος Φλώρος | Survivor

 

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