Τη δική του μάχη εξακολουθεί να δίνει ο μέχρι πρότινος παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος σε νοσοκομείο των ΗΠΑ, με τους θεράποντες γιατρούς του να παραμένουν αισιόδοξοι. Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο πατέρας του, το Σάββατο (23/5) στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», αποκάλυψε πως το πεντάωρο χειρουργείο του γιου του δεν ολοκληρώθηκε.

Όπως ο ίδιος είπε, έχουν προγραμματιστεί άλλες δύο επεμβάσεις, μέσα στις επόμενες μέρες. Ο τραυματισμένος παίκτης του Survivor πονάει αλλά είναι πεπεισμένος πως στο τέλος θα βγει νικητής.

Όπως είπε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, ο γιος του υποβλήθηκε σε πεντάωρη επέμβαση στο δεξί πόδι, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και προγραμματίζεται νέο χειρουργείο στη φτέρνα. «Προχθές το βράδυ ο Σταύρος μπήκε για χειρουργείο στο δεξί του πόδι, το οποίο κράτησε πέντε ώρες. Έπρεπε να ενωθούν κάποιοι τένοντες. Η επέμβαση δεν ολοκληρώθηκε και θα γίνει ξανά ένα χειρουργείο στη φτέρνα του».

Διαβάστε ακόμα: Η επόμενη μέρα στον ΑΝΤ1 με την έλευση Παπαδρόσου και ο γρίφος της... Σίας Κοσιώνη

Ο πατέρας του 22χρονου ανέφερε σε άλλο σημείο, πως ο Σταύρος Φλώρος ζήτησε την κούπα του Survivor, την οποία θέλει να κρατήσει στα χέρια του. Παρά το σοβαρό ατύχημα, ο νεαρός παραμένει σταθερά αισιόδοξος. Από την πρώτη στιγμή, στέκεται στο ότι κατάφερε να επιζήσει μετά το χτύπημα του ταχύπλοου στη θάλασσα. Πλέον νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζεται η αποκατάστασή του.

«Ο Σταύρος είδε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor και χάρηκε πολύ με την στήριξη των φίλων του στο παιχνίδι, αλλά και για το ότι τον ανακήρυξαν νικητή. Ένιωσε μία ηθική ικανοποίηση», σημείωσε επίσης ο ίδιος.