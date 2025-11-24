Την κωμωδία των Ρέππα - Παπαθανασίου «Ούτε μπρος, ούτε πίσω» παρακολούθησε πριν από λίγες ημέρες ο Πέτρος Φιλιππίδης, σε μία από τις σπάνιες εξόδους του σε θεάματα μετά την καταδικαστική του απόφαση.

Ο ηθοποιός Σταύρος Νικολαϊδης, εκ των πρωταγωνιστών της παράστασης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή Buongiorno, αναφέρθηκε στην παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη στην παράστασή τους σημειώνοντας ότι «χάρηκε που τον είδε».

Πιο συγκεκριμένα, ο Σταύρος Νικολαΐδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως: «Πολύ χάρηκα που τον είδα τον Πέτρο στην παράσταση μας. Με τιμάει που ήρθε να με δει. Μου είναι πολύ συμπαθής άνθρωπος και τον θεωρώ εξαιρετικό ηθοποιό. Πάντα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω μαζί του.

Κάτσαμε, τα είπαμε, μου είπε τη γνώμη του για την παράσταση και για μένα. Δίνω μεγάλη βαρύτητα στη γνώμη του γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένας σπουδαίος θεατράνθρωπος. Όλα τα άλλα δεν με αφορούν, έχει απαντήσει η δικαιοσύνη».