Στην Κέρκυρα ο ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε - Κάνει γυρίσματα για τη νέα του ταινία

Στην Κέρκυρα βρίσκεται ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε στο πλαίσιο των γυρισμάτων της νέας του ταινίας, με πολλές από τις σκηνές να γυρίζονται στο Μον Ρεπό.

Ο ηθοποιός εκμεταλλευόμενος τον ελεύθερο χρόνο του για να κάνει βόλτες στο νησί, φιλικός και ευγενέστατος, ενώ σύμφωνα με το corfutvnews.gr, δεν χάλασε χατίρι σε όσους του ζητούν μια φωτογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα βρέθηκε στο πλευρό του Γιώργου Λάνθικου στο Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία «Kinds of Kindness». Επίσης ο Γουίλεμ Νταφόε επανέλαβε τον ρόλο του ως Νόρμαν Όσμπορν στην ταινία του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel (MCU) Spider-Man: No Way Home η οποία χρησιμοποίησε την έννοια του πολυσύμπαντος για να συνδέσει την τριλογία του Ρέιμι με το MCU.

