Στροφή 180 μοιρών η Εύη Δρούτσα για τον Akyla: «Λάθος που τον είπα καραγκιόζη - Θα γράψω τραγούδι για τη ζωή του»

Σάλος είχε προκληθεί με τις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα για τον Akyla, τον οποίο μεταξύ άλλων είχε αποκαλέσει «καραγκιοζάκο». Ωστόσο, φέρεται να τον παίρνει πίσω με βάση τα όσα δήλωσε σήμερα στο «Πρωινό».

Μιλώντας στην εκπομπή του ANT1, η Εύη Δρούτσα, όχι μόνο άλλαξε γνώμη, αλλά δήλωσε ότι επιθυμεί να γράψει τραγούδι για την ζωή του.

«Τρελάθηκα με τον Ακύλα. Είναι ένα παιδί που δεν κουράζεται. Ξέρετε τι κουραστικό είναι αυτό που κάνει; Συν το άγχος που έχει μέσα του. Κι αυτή η τρεχάλα από το ένα στο άλλο, όταν εμείς δεν μπορούμε να τρέξουμε απέναντι να πάρουμε πατατάκια.

Τώρα άρχισαν να λένε ότι είναι δεύτερος. Δεν με αφορά αυτό, με αφορά ότι ο Ακύλας έχει κερδίσει, είναι πρώτος. Αφού λέω θα γράψω ένα τραγούδι για τη ζωή του Ακύλα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το παιδί, από το τίποτα, να έχει κάνει τόσα πράγματα. Γι' αυτόν είναι δώρο Θεού», είπε αρχικά.

Αναφορικά με τον χαρακτηρισμό που είχε πει, δήλωσε: «Για εμένα ήταν λάθος. Όταν είχε βγει να προκριθεί δεν ξέραμε τη φωνή του. Οπότε έτσι που βγήκε, σου λέει ο άλλος Καραγκιόζης είναι; Τραγουδιστής είναι;. Αυτό για εμένα ήταν το λάθος. Αν από τότε είχαμε ακούσει τη φωνή του, θα είχαμε κοκαλώσει όλοι.

Για την Ελλάδα, ό,τι και να κάνει θα είναι πρώτος. Ευτυχώς έχει τον φίλο μου τον Άγιο Φωκά. Είναι εκπληκτικός. Αυτά όλα που έκανε, δεν θα τα σκεφτόταν άλλο μυαλό. Όλα μου άρεσαν.

Εγώ που είπα “μήπως πουν ότι είναι καραγκιοζάκος”, γιατί δεν είχαμε ακούσει τίποτα. Τώρα τι καραγκιοζάκος; Αυτός θέλει να γράψεις τραγούδι για τη ζωή του. Δίνει και στους Έλληνες ζωή», τόνισε η τραγουδοποιός για τον Akyla δύο ημέρες πριν τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision.

