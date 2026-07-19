Με τα αγαπημένα του πρόσωπα και τους φίλους του βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Σταύρος Φλώρος ο οποίος βρισκόταν σε κλινική αποκατάστασης μετά το ατύχημα στο Survivor.

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης που πριν δύο μήνες υπέστη ακρωτηριασμό στο ένα του πόδι του έπειτα από ατύχημα κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου βρίσκεται και πάλι στο σπίτι του και δίπλα στην οικογένειά του.

Ένα από τα πρώτα άτομα που τον επισκέφθηκαν στην Καβάλα, είναι ο Μάνος Μαλλιαρός, ο πρώην συμπαίκτη του ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή του κατά το ατύχημα.

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Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Μάνος Μαλλιαρός μοιράστηκε μέσα από το προφίλ του στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τις στιγμές που πέρασαν μαζί. Τα μονοπάτια από τα οποία πέρασαν ήταν αρκετά δύσβατα ώστε να μπορεί να μετακινηθεί άνετα ο Σταύρος Φλώρος με το αναπηρικό του αμαξίδιο, όμως αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο, καθώς τον κουβάλησε στην πλάτη.

Οι δύο άντρες έκαναν επίσης βόλτες στην πόλη και έπαιξαν διάφορα παιχνίδια, με τον Μάνο Μαλλιαρό να γράφει για τη συνάντησή τους: «Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο.

Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος».