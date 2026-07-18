Σταύρος Φλώρος: «Επιτέλους έφτασα στη δική μου Ιθάκη» - Συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης. Ο Σταύρος Φλώρος ολοκλήρωσε το πρώτο μεγάλο στάδιο αποκατάστασης στο Μαΐαμι σε κλινική όπου βρισκόταν για περίπου δύο μήνες και επέστρεψε στην Ελλάδα για να επανενωθεί με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» οι στιγμές ήταν συγκινητικές με συγγενείς και φίλους να τον υποδέχονται με χειροκροτήματα και αγκαλιές.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε ο Σταύρος Φλώρος είναι η στιγμή που σηκώνεται όρθιος για τα φωτογραφηθεί με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά από διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο, τραυματισμός που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

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«Πίσω στην πατρίδα και στους ανθρώπους μου μετά από τόσες δυσκολίες. Πέρασα μέσα από πολλούς πόνους και πολλά δάκρυα που με βοήθησαν να εκτιμήσω πολλά πράγματα. Έγινα πιο δυνατός πιο πιστός και πιο σοφός μέσα από αυτή την μικρή οδύσσεια και επιτέλους έφτασα στην δική μου Ιθάκη», ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής του με στιγμές από το αεροδρόμιο.