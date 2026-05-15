Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, εκτός κινδύνου, στον Άγιο Δομίνικο μετά τον σοβαρό του τραυματισμό από διερχόμενο σκάφος την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο και η Μαντίσα Τσότα ανέβασε στα social media μία φωτογραφία του παίκτη του Survivor μέσα από το νοσοκομείο.

Όλους αυτούς τους μήνες η Μαντίσα και ο Σταύρος έκαναν παρέα μέσα στο παιχνίδι και η πρώην παίκτρια του Survivor δεν έκρυψε πως είναι σοκαρισμένη με τον τραυματισμό του Σταύρου με τον οποίο συνομίλησε και στη συνέχεια ανέβασε σε story στο Instagram ένα screenshot όπου τον βλέπουμε χαμογελαστό.

«Πόσο χαρούμενη. Χαμογελάρα μου», έγραψε η Μαντίσα Τσότα, κάνοντας tag τον Σταύρο, ο οποίος πλέον έχει μεταφερθεί από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε κανονικό δωμάτιο.

Λόγω του σοβαρότατου τραυματισμού του, ο Σταύρος Φλώρος ακρωτηριάστηκε στο αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ το δεξί του πόδι φέρει βαρύτατα τραύματα στον αστράγαλο και οι γιατροί σχεδιάζουν τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στην Αμερική, ώστε να καταστεί και πάλι λειτουργικό.

Όπως ανέφερε σήμερα (15/5) ο Γιώργος Λιάγκας, ο Σταύρος θα μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι εντός των ημερών ή και ωρών όπου ένας πολύ καλός Έλληνας γιατρός θα αναλάβει να του κάνει τα χειρουργεία που χρειάζονται, ενώ υπάρχει η ελπίδα ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η κατάσταση στο πόδι του.