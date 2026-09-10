Συγκινεί η Πέγκυ Zήνα για τον Μαζωνάκη: «Στο βάθος το ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ απότομα»

Συγκινεί η Πέγκυ Ζήνα, η οποία θέλησε μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες (9/9) σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Στο αντίο της η Πέγκυ Ζήνα αναφέρθηκε στη μία και μοναδική φορά που οι δυο τους συνεργάστηκαν όταν ήταν ακόμα στα πολύ πρώτα τους βήματα, ενώ δεν έκρυψε πως από ένστικτο το ένιωθε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα «φύγει» απότομα σαν ροκ σταρ.

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«2 τη νύχτα… Αρχίζω να το συνειδητοποιώ... Από μια περίεργη σύμπτωση το έμαθα πριν ανακοινωθεί, τη στιγμή της μεταφοράς στο Ελπίς από φιλικό μου πρόσωπο...

Είπα όχι, όχι θα τον συνεφέρουν στο νοσοκομείο σίγουρα, ράδιο αρβύλα είναι, για τους σταρς όλο σενάρια βγάζουν... ΕΙΔΗΣΗ…Τέλος... ΠΑΓΟΣ...

Ζάλη από χίλιες σκέψεις... Αδράνεια... Από τη γενιά μας ο πρώτος που έφυγε...Ένιωσα κενό... Ένα κενό που δεν θα καλυφθεί... Δεν ήμασταν φίλοι, μιά φορά δουλέψαμε μαζί στα 19 μου... εσύ 22 στον πρώτο σου δίσκο και τις 2 μεγάλες σου επιτυχίες... Πέρασα πολύ όμορφα… Χαιρόμασταν πολύ για σένα.

Η Ελένη, ο Στάθης κι εγώ που σε συνοδεύαμε... Ένα κουκλί ξανθό με βαριά φωνή που έλεγε Διονυσίου και με ανατρεπτικό ντύσιμο... Αστέρι... Δεν έχω άλλες προσωπικές στιγμές να θυμάμαι, χαθήκαμε...

Σε καμάρωσα αρκετές φορές...Κι εσύ ερχόσουν. Πάντα τραγουδούσα τα τραγούδια σου και συνεχίζω...(το ξέρετε εσείς...)», έγραψε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

«Από ένστικτο ένιωθα πάντα ότι τα τραύματά σου προσπαθούσες να τα διαχειριστείς… Ήσουν εύθραστος. Την καρριέρα σου όμως... Φανταστικό ρεπερτόριο, τόλμησες στίχους ψαγμένους, μουσικούς δρόμους και παραγωγές προχωρημένες πάντα και styling που δίχαζε και εντυπωσίαζε για τα ελληνικά δεδομένα.

Στο βάθος το ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ απότομα... Σιγά μη μας προετοίμαζες για την αυλαία και το φινάλε... Περνάνε οι ώρες κι ο πάγος λιώνει και γίνεται δάκρυ.

Και τώρα… ας σωπάσουμε... Άφησες τα τραγούδια σου για πάντα... Έζησες στα άκρα όπως ήθελες...

Μαζώ μου, θα σε θυμάμαι με αγάπη, προσεύχομαι να βρεί τη γαλήνη της η ψυχή σου... Κοντά στον Θεό που πίστευες και στην Αρίθα που αγαπούσες τόσο... Καλό ταξίδι στο φως», κατέληξε η Πέγκυ Ζήνα.