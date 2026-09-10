Όταν ο Μαζωνάκης έδωσε το μικρόφωνο στον Παντελίδη: «Θα τραγουδούν παρέα»

Από τη στιγμή που μαθεύτηκε χθες (9/9) το απόγευμα ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, αμέτρητα βίντεο πλημμύρισαν τα social media είτε βίντεο κλιπ είτε αποσπάσματα από live εμφανίσεις του αγαπημένου τραγουδιστή που έφγυγε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.

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Ανάμεσα στα βίντεο που ανέβηκαν στα social media είναι και ένα βίντεο ποιυ ανέβηκε στο TikTok από το μακρινό παρελθόν και συγκεκριμένα από το 2014 όταν ο αξέχαστος Παντελής Παντελίδης είχε πάει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης για να τον ακούσει.

Ο δεύτερος πήγε στο τραπέζι του, έκατσε δίπλα του και του έδωσε το μικρόφωνο με τον Παντελίδη να τραγουδάει τις μεγάλες επιτυχίες του, ενώ στη συνέχεια οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν και μαζί.

«Το καλύτερο ντουέτο του παραδείσου», «Γιατί ρε Γιώργο μας το έκανες αυτό;», «Δύο άγγελοι, τα καλύτερα παιδιά», «Θα τραγουδούν παρέα με τον Παντελή», είναι μόνο μερικά από τα σχόλια των χρηστών του TikTok στην παραπάνω ανάρτηση.