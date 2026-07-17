Γιώργος Ελεύθερας για Λορέντζο Καριέρε: Συγκινεί η υπόσχεσή του για «όταν θα ανταμώσουμε εκεί ψηλά»

Ο θάνατος του Λορέντζο Καριέρε σε ηλικία μόλις 51 ετών έχει σκορπίσει θλίψη και ο καλός του φίλος Γιώργος Ελεύθερας με τον οποίο γνωρίστηκαν το 2002 στο ριάλιτι Bar του Mega και «κόλλησαν» με τη μία, εξέφρασε τη στενοχώρια του μέσα από νέα ανάρτηση στο Instagram.

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«Όταν θα ξανά ανταμώσουμε εκεί ψηλά, θα τραγουδήσουμε ξανά εκείνο το τραγούδι που σου άρεσε πολύ και το αφήσαμε στη μέση. Νίκος, Γιώργος, Λορένζο», έγραψε ο Γιώργος Ελεύθερας, συνοδεύοντας την ανάρτησή του από μια ραγισμένη καρδιά σε emoji.

Άλλωστε, ο Λορέντζο και ο Γιώργος - αμέσως μετά το Bar - είχαν δημιουργήσει μαζί με τον αδερφό του Γιώργου, τον Νίκο, το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα», το οποίο γνώρισε επιτυχία με τραγούδια όπως το ομότιτλο «Φίλοι για Πάντα», το «Ταινία Φαντασίας», το «Κράτα με πλάι σου» και το «Τα σενάρια».