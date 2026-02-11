Συγκινημένη η Ευαγγελία Μουμούρη: «Θα συναντήσω στη Μυτιλήνη τη γυναίκα που υποδύθηκα στο ΡΙΦΙΦΙ»

Για τον λόγο για τον οποίο δεν έχει συναντήσει μέχρι σήμερα τη γυναίκα που υποδύθηκε στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια «ΡΙΦΙΦΙ», αλλά και την πρόθεσή της να το κάνει με την πρώτη ευκαιρία μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» η Ευαγγελία Μουμούρη.

Μέσα από την ερμηνεία της στον ρόλο της Όλγας κατάφερε να συγκινήσει τους τηλεθεατές κάτι που και στην ίδια πρόσφερε τη δυνατότητα μέσα από την τέχνη της να δημιουργήσει αυτά τα συναισθήματα στον κόσμο.

«Δεν με συγκινεί το πως έπαιξα στο Ριφιφί, αλλά με συγκίνησε το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που δεν τον ήξερα και είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί, αποφάσισε να με πάρει τηλέφωνο για ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ και να μου πει… εσύ θα ‘σαι”. Με συγκινεί πάρα πολύ. Όπως με συγκινεί και το γεγονός ότι κατάφερα, μέσα μια στιγμή της τέχνης μου, να συγκινήσει τόσο πολύ κόσμο που κινήθηκε μαζί μου. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα», ανέφερε αρχικά στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Στη συνέχεια μάλιστα η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε για την πραγματική ιστορία της Όλγας και εξήγησε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί το ΡΙΦΙΦΙ δεν θέλησε να τη συναντήσει, αλλά πρόκειται να το κάνει.

«Μην ξεχνάμε ότι η ιστορία της Όλγας είναι αληθινή. Υπάρχει μια γυναίκα εκεί έξω, σ’ ένα νησί, που το ‘χει ζήσει αυτό. Η ιστορία είναι ότι ένα παιδί γύρω στο 2000 παθαίνει μια μορφής καρκίνου και έπρεπε να πάει στην Αμερική και παρόλο που μαζεύτηκαν τα χρήματα από όλη την Ελλάδα δεν μπόρεσαν ποτέ να εκταμιευτούν από την τράπεζα και το παιδί πέθανε. Τα χρήματα δεν έχουν ακόμη εκταμιευτεί.

Πριν από κάθε έντονη σκηνή κοιτούσα το παιδί στο κινητό μου. Δεν έχω μιλήσει με τη μητέρα του, όχι, έχει μιλήσει όμως ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Εγώ δεν ήθελα. Ήθελα να γίνει πρώτα η δουλειά και μετά θα πάω στη Μυτιλήνη να την συναντήσω».