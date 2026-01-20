«ΡΙΦΙΦΙ»: Φινάλε με ρεκόρ τηλεθέασης και το ίντερνετ να αποθεώνει την ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη

Η για πολλούς «καλύτερη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια» ολοκληρώθηκε τo βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, με ένα συγκινητικό φινάλε. Το ίντερνετ αποθέωσε τους ηθοποιούς της σειράς και ειδικότερα την Ευαγγελία Μουμούρη για τη σπαρακτική ερμηνεία της αλλά και τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια για την εκπληκτική σειρά που παρέδωσε στο τηλεοπτικό κοινό.
Το φινάλε σημείωσε τεράστια αίσθηση, καταγράφοντας ρεκόρ τηλεθέασης. Η παραγωγή της COSMOTE TV, που ολοκληρώθηκε χθες, συγκέντρωσε τις περισσότερες προβολές τόσο στο κανάλι μετάδοσής της (COSMOTE CINEMA 1), όσο και στην On Demand υπηρεσία της πλατφόρμας. Η σειρά μυθοπλασίας των έξι επεισοδίων, βρέθηκε στην πρώτη θέση σε τηλεθέαση, ανάμεσα σε όλες τις σειρές και τις ταινίες που έχει φιλοξενήσει η COSMOTE TV από την αρχή της λειτουργίας της.
Διαβάστε ακόμη: Είναι το Ριφιφί η κορυφαία σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια;
Η σκηνή που καθήλωσε το κοινό
Η τελευταία σκηνή της Ευαγγελίας Μουμούρη με την πάστα, εκείνη που ποτέ δεν ολοκλήρωνε ποτέ στα προηγούμενα επεισόδια, αλλά κάθε φορά έτρωγε μόνο μια κουταλιά, ήταν αυτή που έκλεψε τις εντυπώσεις και σχολιάστηκε όσο καμία στο ίντερνετ. Πολλοί μάλιστα έγραψαν για την ηθοποιό στο X/Twitter, ότι έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας μόνο με τη σιωπή της, αφού η ίδια δεν χρειάστηκε να πει ούτε λέξη.
Στη σειρά, η Ευαγγελία Μουμούρη υποδύεται την Όλγα, φέρνοντας στο φως μια ακόμη αληθινή υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα στα τέλη των 90s. Αυτή η υπόθεση μαζί με το πραγματικό ριφιφί του ’92, ήταν τα δύο γεγονότα που ενέπνευσαν το σενάριο το οποίο υπέγραψαν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή. Γιατί το «Ριφιφί» δεν είναι μονάχα μια σειρά για μια ληστεία που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ, αλλά είναι και μια σειρά για ένα παιδί που δεν σώθηκε ποτέ και για μια μάνα που θα κουβαλά για πάντα αυτήν την απώλεια.
Όλα τα επεισόδια της σειράς έχουν ανέβει στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV και σε 4Κ ανάλυση.
