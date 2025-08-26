Συγκίνηση στην κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου - Στην τελετή Ντέμης Νικολαΐδης και Κατερίνα Καινούργιου

Το τελευταίο «αντίο» στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είπαν σήμερα (26/8) λίγο μετά τις 12.30 σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς και φίλοι στο Κοιμητήριο Χολαργού.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, την οποία γνωρίσαμε στα '90s μέσα από τη σειρά «Καληνύχτα Μαμά», άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 41 ετών το περασμένο Σάββατο (23/8) μετά από διετή άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Μάλιστα, η ίδια είχε μιλήσει κατά καιρούς ανοιχτά για το θέμα μέσα από αναρτήσεις της στα social media και είχε στείλει το δικό της μήνυμα προς όσους βιώνουν μια αντίστοιχη κατάσταση.

Τόσο ο σύντροφός της Ντέμης Νικολαΐδης όσο και η Κατερίνα Καινούργιου με την οποία ήταν κολλητές φίλες από παιδιά έδωσαν το «παρών» στην κηδεία για να αποχαιρετήσουν την Αλεξάνδρα με τη θλίψη τους να είναι φανερή παρά τα μαύρα γυαλιά τους.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και ο Ντέμης Νικολαΐδης γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών στα τέλη του 2022 και εκείνος στάθηκε στο πλευρό της μέχρι το τέλος.

Η συγκινητική ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Προχθές Κυριακή η Κατερίνα Καινούργιου είχε κάνει μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για τη στενή της φίλη, την οποία συνόδεψε με κοινές τους φωτογραφίες, αλλά και φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, γράφοντας:

«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ…

Όσο και αν προσπάθησα, δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού.

Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει τη θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους!!

Πάλεψες σα λιοντάρι, αστέρι μου… Μ' όλη την δύναμη της ψυχής σου…

Ήσουν πιο δυνατή απ' όσο χωράει ο ανθρώπινος νους…

Αγαπήθηκες τόσο πολύ, Άλεξ μου… όσο κανένας άλλος… απ' την οικογένειά σου, εμάς όλους τους φίλους σου… απ' τον υπέροχο σύντροφό σου!

Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι' αυτόν τον κόσμο… Πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη κι αγάπη για όλους!! Τόσο όμορφη… μέσα κ έξω… όσο καμία άλλη αστέρι μου!

Ήσουν πάντα εκεί για όλους…».

«Ευχαριστώ τον Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου…

Οι στιγμές μας άπειρες… Και θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό.

«Αν τα δάκρυά μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρόμο, θα σκαρφάλωνα πάνω στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά…»

Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρά μου και να μου γελάς δυνατά, να μου δίνεις δύναμη και να τα ομορφαίνεις όπως έκανες συνέχεια…

Καλό παράδεισο, άγγελέ μου… Να προσέχεις εκεί ψηλά…», έγραψε στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου.