Μία ειδικός σε θέματα σχέσεων έχει σκιαγραφήσει μερικούς βασικούς δείκτες που δείχνουν πότε και ποιος θα σε απατήσει σε μία σχέση, ακόμα πριν καλά-καλά το καταλάβει ο «δράστης».

Η απιστία, όσο σκληρή κι αν είναι, είναι αρκετά συνηθισμένη, με έναν στους πέντε ενήλικες να παραδέχεται ότι απάτησε τον σύντροφό του κάποια στιγμή, όπως αναφέρει το LADBible.

Και σύμφωνα με μια έρευνα της YouGov, οι άνδρες τείνουν να έχουν συνήθως εξωσυζυγική σχέση με κάποια/-ον συνάδελφο, ενώ οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να κοιμούνται με τους φίλους/-ες τους.

Τα έξι σημάδια που δείχνουν ότι θα σε απατήσει

Τώρα, η σύμβουλος σχέσεων Louanne Ward επιστρέφει με μερικές μοναδικές συμβουλές για ραντεβού, λέγοντας στους 25.000 ακολούθους της στο Instagram ότι «η απιστία δεν είναι τυχαία, ακολουθεί μοτίβα».

Διαβάστε ακόμα: Δέκα φράσεις που χρησιμοποιούν τα άτομα με υψηλό EQ για να έρχονται κοντά με τους άλλους

Μόλις αποκάλυψε τα έξι ενδεικτικά σημάδια που πιστεύει ότι προβλέπουν ότι το αγαπημένο σου πρόσωπο μπορεί να σε απατά ή ότι πρόκειται να σε απατήσει.

1. Σε έχουν απατήσει και πριν

Η Λουάν είπε ότι οι άνθρωποι που ξεκινούν μια σχέση «μετά από απιστία είναι σημαντικά πιο πιθανό να επαναλάβουν αυτό το μοτίβο».

«Το ψυχικό φράγμα έχει ήδη ξεπεραστεί. Το πώς σε κατάφεραν συχνά προβλέπει πώς θα σε χάσουν», πρόσθεσε.

2. Κατά μάνα κατά κύρη

Η ειδικός ισχυρίζεται ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι οι ενήλικες των οποίων οι γονείς είχαν εξωσυζυγική σχέση είναι πιο πιθανό να έχουν και οι ίδιοι μια.

«Ό,τι μαθαίνεται στην παιδική ηλικία γίνεται πρότυπο για τις σχέσεις των ενηλίκων», είπε.

3. Ανισορροπία των φύλων στην εργασία

Εάν υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από άνδρες στην εργασία, ή το αντίστροφο, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα.

«Η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι σε εργασιακά περιβάλλοντα με άνιση ως προς τα φύλα κατανομή έχουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά απιστίας», επέμεινε η Λουάν.

«Πάνω από το 30% των εξωσυζυγικών σχέσεων ξεκινούν στη δουλειά. Η συνεχής εγγύτητα και ο δεσμός στον χώρο εργασίας δημιουργούν ευκαιρίες όταν κάποιος περιβάλλεται από πιθανούς συντρόφους καθημερινά».

4. Γεμάτο «βιογραφικό»

Αν ο σύντροφός σας είχε μεγάλο αριθμό σεξουαλικών συντρόφων, η Louanne υποδηλώνει έλλειψη συναισθηματικής σύνδεσης, η οποία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των άπιστων συτνρόφων.

«Έρευνα μεγάλης κλίμακας συνδέει την υψηλή αναζήτηση του καινούργιου με μεγαλύτερο κίνδυνο απιστίας», πρόσθεσε.

«Μια μακρά ιστορία σεξουαλικής δραστηριότητας με πολλαπλούς συντρόφους ενισχύει τις νευρολογικές οδούς ανταμοιβής που ανταποκρίνονται σε νέους συντρόφους. Γίνεται παράγοντας κινδύνου της σχέσης και όχι ηθική κρίση».

5. Αποφυγή προσκόλλησης

«Η έρευνα για τον δεσμό δείχνει μια σαφή συσχέτιση μεταξύ των τάσεων αποφυγής και των υψηλότερων ποσοστών απιστίας», εξήγησε η Λουάν.

«Η συναισθηματική απόσταση μειώνει την ενοχή και αυξάνει την πιθανότητα αναζήτησης σύνδεσης εκτός σχέσης.»

6. Ιστορικό απιστίας

Ίσως το πιο προφανές είναι ότι αν κάποιος έχει απατήσει στο παρελθόν, είναι πιο πιθανό να το κάνει ξανά.

«Μια φορά απατεώνας, για πάντα απατεώνας», όπως λένε.