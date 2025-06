Η Τάνια Μπρεάζου δεν έκρυψε το πόσο περήφανη νιώθει στην πρώτη ανάρτηση που έκανε μετά το σοκαριστικό τροχαίο που είχε ο σύντροφός της, Γιώργος Αμούτζας, στο Ράλλυ Ακρόπολις.

Ο Γιώργος Αμούτζας βρισκόταν στο ίδιο όχημα με τον Ηλία Παναγιωτούνη και είχαν ένα ατύχημα στα 13,2 km της Ειδικής Διαδρομής στη Θήβα, με το Skoda Fabia Rally2 EVO να μένει εκτός δρόμου κατεστραμμένο.

Ευτυχώς και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους και η σύντροφος του Γιώργου Αμούτζα, Τάνια Μπρεάζουν, έκανε νωρίτερα το απόγευμα την πρώτη της ανάρτηση, την οποία συνόδεψε με μια φωτογραφία του γνωστού ηθοποιού, ενώ έγραψε:

«Δεν σε λύγισε η στιγμή. Ο θεός άπλωσε το χέρι του κι εσύ στάθηκες όρθιος! Είσαι φως, είσαι δύναμη. Και εγώ περήφανη όσο δε χωράει η λέξη. Βγήκες αλώβητος και δυνατός. Keep going my super hero».

Το insta story της Τάνιας Μπρεάζου για τον Γιώργο Αμούτζα μετά το τροχαίο | @taniabreazou_official - Instagram