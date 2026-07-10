Τάσος Ιορδανίδης: «Αποστασιοποιηθήκαμε από τον Πέτρο Φιλιππίδη για προσωπικούς λόγους»

Στην κρίση που περνά η τηλεόραση ως μέσο, στο κίνημα MeToo, αλλά και στη σχέση που έχει σήμερα με τον κουμπάρο του Πέτρο Φιλιππίδη αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Τάσος Ιορδανίδης.

Μιλώντας στο Youtube Channel της Νάνσυς Παραδεισανού, ο Τάσος Ιορδανίδης παραδέχτηκε ότι δεν έχουν πια σχέσεις, αλλά ήταν μια συνθήκη που προηγήθηκε της καταδίκης του.

Ειδικότερα, ο Τάσος Ιορδανίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν είναι όλοι έτσι οι άνθρωποι στο θέατρο, υπάρχουν και άγγελοι στο θέατρο. Υπάρχουν και δαίμονες στο θέατρο αλλά υπάρχουν και υπέροχοι άνθρωποι. Για τους δαίμονες κάποια στιγμή πιστεύω, γενικότερα στη ζωή, ότι υπάρχει μια συμπαντική δικαιοσύνη».

Διαβάστε ακόμα: Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα: Ακρίδα διέκοψε την παράσταση - «Γίναμε ρεζίλι στην Κεντρική Μακεδονία»

«Όχι μόνο στο θέατρο, στον οποιοδήποτε εργασιακό τομέα και μέσα στην ίδια τη ζωή. Ότι δίνεις, παίρνεις. Έτσι νομίζω εγώ και έτσι πορεύομαι τουλάχιστον. Νομίζω ότι αν κάποιος το κάνει μια, το κάνει δυο, το κάνει τρεις, όσο ευφυής και ταλαντούχος κι αν είναι, κάποια στιγμή θα του ‘ρθει κάπως και θα περιθωριοποιηθεί»

«Σήμερα δεν έχω επαφές με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Είχαμε σταματήσει να έχουμε επαφές πριν συμβούν τα γεγονότα. Δεν το περίμενα όλο αυτό που ακούστηκε. Για καθαρά άλλους λόγους εμείς αποστασιοποιηθήκαμε από τον Πέτρο, ήταν προσωπικοί οι λόγοι. Δεν ταιριάζουν τα χνώτα όλων των ανθρώπων», σημείωσε.