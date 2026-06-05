Ταμίλλα Κουλίεβα: «Έχουμε συνεργαστεί με τον ΛΕΞ - Μεγάλη η τιμή που μου έκανε»

Η ηθοποιός Ταμίλλα Κουλίεβα, εξέφρασε τον θαυμασμό της προς τον ράπερ ΛΕΞ, ο οποίος, όπως η ίδια αποκάλυψε, της έδωσε το πράσινο φως για να χρησιμοποιήσει τα τραγούδια του στην παράστασή της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», του Mega, και με αφορμή το τραγούδι «Φύγε», η ηθοποιός δήλωσε: «Για μένα σημαίνει ότι γεφυρώνουμε γενιές, από δύο πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες: τη Χαρούλα Αλεξίου φυσικά και τον ΛΕΞ, που τον εκτιμώ πολύ. Εκφράζει πολύ την νεολαία. Βεβαίως και έχω πάει σε συναυλία του και έχουμε συνεργαστεί» και αποκάλυψε: «Μου έδωσε τα τραγούδια του, όταν σκηνοθετούσα την πρώτη μου παράσταση.

Ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μου έκανε, που μου έδωσε τα τραγούδια του να τα χρησιμοποιήσω στην παράσταση, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει».

Κλείνοντας, είπε ότι τα αξιοποίησε για την παράσταση «ο Σεργκέι είναι πολύ βλάκας», ένα πολύ μοντέρνο και σύγχρονο έργο, όπως είπε, στο οποίο ταιριάζουν τα τραγούδια του ράπερ.