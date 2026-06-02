Χρήστος Θηβαίος: «Με συγκινεί ο Bloody Hawk, ο ΛΕΞ και οι Σκιαδαρέσες»

Στους καλλιτέχνες της νέας γενιάς που ξεχωρίζει αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Θηβαίος σε νέα συνέντευξή του στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», ενώ παράλληλα έκανε μια αναδρομή στην πορεία του.

Ο γνωστός τραγουδιστής και τραγουδοποιός αρχικά μίλησε με όμορφα λόγια για τους συναδέλφους του που θα συμμετάσχουν στη συναυλία για τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, όπως οι Παπακωνσταντίνου, Πασχαλίδης και Χαρούλης, ενώ θυμάται σημαντικές απουσίες όπως αυτή του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

«Ήταν πολλά πράγματα οι Συνήθεις Ύποπτοι. Καταρχήν ήταν η παρέα μου των Εξαρχείων, όταν μετακόμισα από το Μεταξουργείο στα Εξάρχεια το 1980. Γνωρίστηκα με τον Τάσο Λώλη, δεν είναι πια στη ζωή, τον κιθαρίστα ο οποίος ήτανε μία μίξη ενός κλασικού κιθαρίστα ο οποίος άκουγε μεσαιωνική και προκλασική μουσική και παράλληλα avant-garde rock», αφηγείται ο Χρήστος Θηβαίος.

«Από την άλλη μεριά ο Αλέκος ο Βασιλάτος, ένας μοναδικός κοντραμπασίστας, γιατί παίζει κοντραμπάσο κουρδισμένο σε πολύ διαφορετικές τονικότητες και με το ιδιαίτερο ταλέντο του κατάφερε να είναι ταυτόχρονα κοντραμπάσο, ρυθμός και βιολοντσέλο. Και μάλιστα σε αυτό το γρέζι που έχει το δοξάρι του Αλέκου, στο κοντραμπάσο, εκεί οφείλω και τη μίμηση που έκανα να μοιάζει η φωνή μου να έχει το γρέζι του δοξαριού», προσθέτει.

Αναφορικά με τους καλλιτέχνες από τη νέα γενιά που του προκαλούν συγκίνηση είπε:

«Από τη νέα γενιά με συγκινεί ο Bloody Hawk, με συγκινεί ο ΛΕΞ, με συγκινούν οι Σκιαδαρέσες. Υπάρχει κάτι τρομερά ταλαντούχο και ιδιαίτερο και μπράβο τους», παραδέχεται σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Χρήστος Θηβαίος.