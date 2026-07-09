Αδιαμφισβήτητα, ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, ήταν ο «γάμος της χρονιάς». Μάλλον, αυτό σκέφτηκε και ο Justin Gignac, ο οποίος πούλησε... σκουπίδια από τον γάμο.

Ο καλλιτέχνης, επιβεβαιώνοντας ότι ο κόσμος θα αγοράσει τα πάντα, έχει ήδη ξεπουλήσει μια έκδοση των θηκών βιτρίνας τσέπης του γεμάτες με σκουπίδια του δρόμου που βρέθηκαν έξω από τον γάμο της σούπερ σταρ.

«Βρήκα πολλά καπάκια μπουκαλιών, αποτσίγαρα και ένα AirPod που είχε αφήσει στη διάβαση πεζών - αυτό ήταν το πρώτο, παρόλο που αυτά είναι ίσως τα πιο εύκολα πράγματα που χάνει κανείς», πρόσθεσε.

Γενικά, το κόνσεπτ είναι ότι κομμάτια από καθημερινά σκουπίδια τοποθετήθηκαν σε 50 διαφανή μικρά κουτάκια με την μνημειώδη ημερομηνία και πωλήθηκαν στο διαδίκτυο για 25 δολάρια το κομμάτι.

Ο καλλιτέχνης είπε στο Hyperallergic ότι η επιχείρηση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας πρακτικής άσκησης στο κολέγιο ως μια προσπάθεια να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό ενός συναδέλφου ότι ο σχεδιασμός της συσκευασίας δεν έχει σημασία.

«Αν μπορούσα να συσκευάσω κάτι που κανείς δεν θα ήθελε ποτέ να αγοράσει και να πείσω τους ανθρώπους να το αγοράσουν, τότε ήξερα ότι θα μπορούσα να τους αποδείξω ότι κάνουν λάθος», εξήγησε.

Αφηγήθηκε ότι έφτιαξε 10 κύβους και τους πούλησε από ένα χαρτόκουτο με σπρέι γραμμένο με την ένδειξη «Garbage for sale» στην Times Square, όπου πούλησε τον πρώτο του για πέντε δολάρια.