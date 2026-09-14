Με αφορμή την κλινική όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, τοποθετήθηκε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο Θανάσης Αυγερινός.
«Ακόμη τρέχω», έγραψε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος, με φόντο τα ιατρεία με τις εικόνες και τα θρησκευτικά σύμβολα, με πολλούς να θεωρούν ότι η δήλωσή του, αφήνει αιχμές για την Μαρία Καρυστιανού.
«Δεν θα ξεχάσω τον γέροντα στο Άγιο Όρος που μου έλεγε τις προάλλες: «Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις "γκαλερί" από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού;
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Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. Οι γονείς σου πόσες εικόνες χρειάστηκαν στο εικονοστάσι για να σας μεγαλώσουν; Η επίδειξη είναι έπαρση, θράσος και αλαζονεία, ενίοτε και βλασφημία, δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα, ούτε μπιμπελό. Μακριά!». Ακόμη τρέχω...», έγραψε ο Θανάσης Αυγερινός.
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