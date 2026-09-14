Η κουλτούρα του «wellness», ο Γιώργος Μαζωνάκης και μια βιομηχανία χωρίς όριο

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, πέρα από τη θλίψη που έχει σκορπίσει σε όλες τις γενιές που είτε λίγο είτε πολύ άκουγαν τα τραγούδια του, εγείρει και μερικά ερωτήματα τα οποία πιθανά δεν είχαμε σκεφτεί αναλυτικά μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή ενώ βρισκόταν σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Πολλά έχουν γραφεί γι' αυτή την ιατρική πράξη, για τον θάνατο του τραγουδιστή αλλά και το ίδιο το ιατρείο το οποίο εμφανίζεται ως «εναλλακτικό», με διαφορετικές ιατρικές μεθόδους.

Το λεγόμενο «wellness» είναι μια αναδυόμενη βιομηχανία κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, αν κάποιος ασχολείται έστω και λίγο με γυμναστική ή διατροφή θα δει reels του τύπου «What I eat in a day» ή «πώς να ρυθμίσεις τις ορμόνες σου», και άλλες μεθόδους που έχουν να κάνουν με την βελτιστοποίηση του εαυτού, χωρίς την συμβουλή γιατρού.

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Σημειώνεται πως η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια καθιερωμένη ιατρική πράξη, δεν είναι από μόνη της «wellness» ή εναλλακτική θεραπεία ωστόσο παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο. Για παράδειγμα, ένα γνωστό όνομα στον χώρο του wellness, ο Bryan Johnson ανέβαζε βίντεο στο Youtube που δείχνει την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, στο πλαίσιο του anti-aging καθώς ο συγκεκριμένος θεωρείται πως «έχει αντιστρέψει τον χρόνο», και κατακλύζει τα social media με βίντεο που «ξεγελά τον χρόνο».

Στην Αμερική πάλι, η πλασμαφαίρεση είναι μια πράξη στην οποία πολλοί διάσημοι υποβάλλονται, ενώ διαφημίζεται και στο Instagram.Ο λογαριασμός simihaze για παράδειγμα, ανέβαζετέτοιες θεραπείες και έχει 1.7εκατ ακολούθους, ενώ πλέον έχει κατεβάσει τέτοια post.

«Δεν είμαι αρκετά υγιής» και η κουλτούρα του wellness

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που αναδύονται αναφορικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι το εξής: Τι είναι αυτή η μόδα του «wellness» η οποία κατακλύζει τα social media;

Το wellness, το biohacking, οι διαδικασίες αντιγήρανσης και η βελτιστοποίηση του ανθρώπινου σώματος (όχι η διατήρηση της υγείας), δημιουργούν ένα κράμα μεταξύ ιατρικής γλώσσας και lifestyle, δημιουργώντας μια ολόκληρη βιομηχανία υγείας, που στην πραγματικότητα δημιουργεί ένα μοτίβο που εκκινεί από το «είμαι άρρωστος» στο «δεν είμαι αρκετά υγιής».

Μια έρευνα του Pew Research Center ανέλυσε 6.828 health & wellness influencers στις ΗΠΑ με τουλάχιστον 100.000 followers. Το 40% των Αμερικανών ενηλίκων και οι μισοί κάτω των 50 λένε ότι παίρνουν πληροφορίες υγείας από influencers ή podcasts. Το 86% των influencers έχει Instagram, 62% TikTok και 45% YouTube.

Ιδιωτικές κλινικές λειτουργούν περισσότερο ως εταιρίες marketing κατασκευάζοντας μια πραγματικότητα «καθαρισμού του οργανισμού». Κοινώς, μπορείς να κάνεις ότι ζωή θες, αλλά εμείς θα σε «κουράρουμε» και θα είσαι «σαν καινούργιος».

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Στην πραγματικότητα συμβαίνει το εξής: Δημιουργείται ένας ελλειματικός εαυτός που διαρκώς χρειάζεται βελτίωση και τεχνολογικές παρεμβάσεις, μετατρέποντας την υγεία σε εμπόριο. Είναι τρομακτικό αν σκεφτεί κανείς πως η ιατρική γίνεται αιχμή του δόρατος μιας βιομηχανίας που στόχο έχει να πουλήσει «υπηρεσίες» και «σκευάσματα». Η ιατρική και η υγεία δεν μπορούν να είναι υπηρεσίες, αλλά μάλλον έχουν μετατραπεί. Έτσι, η κουλτούρα των influencers από κοινού με αυτή τη βιομηχανία έχουν δημιουργήσει ένα οικοδόμημα που στην εποχή της εικόνας έχει καταφέρει λίγο-πολύ να μας εγκλωβίσει όλους μας.

Υπάρχει μια αναγκαία παράμετρος που έχει αξία να αναφερθεί: Είναι διαφορετική περίπτωση η φροντίδα της υγείας, της διατροφής και του ύπνου, και διαφορετικό η αλγοριθμική κατασκευή μεταξύ ψυχαγωγίας, fitness, ομορφιάς και lifestyle. Το πρώτο είναι ζήτημα των γιατρών και των ειδικών, ενώ το δεύτερο κομμάτι του κόσμου στου Instagram.

Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται τραβηγμένα. Όμως η βιοπολιτική απεικόνιση του ζητήματος έχει μια αξία, την στιγμή που όλοι και όλες επηρεαζόμαστε από τα trends. Γιατί καλώς ή κακώς, πολλοί έχουμε μπει στη διαδικασία του «wellness», ο καθένας από τη θέση που του επιτρέπει το πορτοφόλι του. Μπορεί να είναι απλά μια πιο εξεζητημένη διατροφική συνήθεια, «daily routines» ή βιταμίνες αλλά σε άλλα κοινωνικά στρώματα να ακολουθείται μια ρουτίνα «gut health» ή ορμονικής ρύθμισης, την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει κάποια πραγματική απορρύθμιση.

Άνθρωποι τέλειοι και αλαβάστρινοι, που ξυπνάνε από τις 5.00 το πρωί για να κάνουν θεραπεία red light, να καταναλώσουν 15 συμπληρώματα διατροφής και ούτε ένα πραγματικό γεύμα, να φορέσουν άπειρες κρέμες και serum, υπάρχουν μέσα από τις οθόνες του κινητού μας και μας κατασκευάζουν.

Το άγχος και το fomo της τελειότητας μας διέπει όλους και όλες καλώς ή κακώς, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε με τη ίδια ένταση ή ρυθμό.

Άνθρωποι βιονικοί, «τέλεια ρυθμισμένοι» για να προλάβουν τα σημάδια του χρόνου έρχονται και κατασκευάζουν ένα σύστημα που δεν έχει κανένα όριο, υπό τον μανδύα μιας «δήθεν υγείας».

Όμως η πραγματικότητα είναι μια: Η ασυδοσία των καιρών, η ανάγκη να κάνουμε εντύπωση στο «βλέμμα του άλλου», το content των social media που παράγεται με ρυθμούς ασύλληπτους συνθέτουν το τέλειο πλαίσιο για να γίνει και η υγεία άλλη μια βιομηχανία.