Θοδωρής Αθερίδης: «27 χρόνια νηφάλιος» – Η ανάρτηση για τη μάχη με τον αλκοολισμό

Η χθεσινή ημέρα, η 7η Σεπτεμβρίου, είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον Θοδωρή Αθερίδη, αφού στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 ο δημοφιλής ηθοποιός είχε πάρει την απόφαση να κόψει το αλκοόλ μετά από αρκετά χρόνια που ήταν εθισμένος σε αυτό.

Με αφορμή λοιπόν την 27η επέτειο, χθες Δευτέρα (7/9) ο Θοδωρής Αθερίδης ανέβασε ένα story στο Instagram όπου βλέπουμε την ήρεμη θάλασσα σε μια ηλιόλουστη ημέρα,, ενώ ακούγεται το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής» με τον ίδιο να γράφει «27 χρόνια νηφάλιος».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο The 2Night Show, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε δηλώσει ότι ξεκίνησε να πίνει στα 15, ενώ συστηματικά έπινε από τα 18 έως τα 34 του.

«Δεν μετάνιωσα ποτέ που μίλησα δημόσια για το αλκοόλ... Όταν λες "εγώ, που με γουστάρεις, σερνόμουν στα πατώματα και ήμουν χάλια" του δίνεις κουράγιο.

Όταν το έκανα, ήθελα να δεσμεύσω και τον εαυτό μου.

Όταν βγαίνεις και το λες δημόσια, σε βοηθά και εσένα να μην ξαναπέσεις γιατί μετά είσαι ξεφτίλας.... Ξεκίνησα να πίνω στα 15.

Συστηματικά όμως από τα 18 μπορώ να πω, μέχρι τα 34. Τα 16 χρόνια ήτανε...

Όταν ήμουν στους "Άγαμους Θύται", πίσω στο καμαρίνι υπήρχαν δύο μπουκάλια, το ένα το έπινα εγώ και το άλλο ένας άλλος», είχε πει χαρακτηριστικά τότε ο Θοδωρής Αθερίδης.