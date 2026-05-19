Θοδωρής Αθερίδης για Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν έχουμε πει ποτέ τη λέξη χωρίζουμε»

Ο Θοδωρής Αθερίδης ήταν χθες (18/5) καλεσμένος στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής τον ρώτησε για τον χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη, με την οποία ήταν μαζί πάνω από 20 χρόνια.

«Είμαι πολύ καλός στο να κάνω σχέσεις, δεν είμαι καλός στο να χωρίζω. Δεν μπορώ να κοιτάξω κάποιον στα μάτια και να του πω χωρίζουμε», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη "χωρίζουμε" εγώ με τη Σμαράγδα και δεν έχω χωρίσει με κανέναν άνθρωπο στη ζωή μου, είναι γνωστό πως δεν είχα πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα μου.

Με ανθρώπους που έχω ζήσει μαζί 20 χρόνια, τι σημαίνει χωρισμός; Ξέρεις πόσα πράγματα κουβαλάει η Σμαράγδα που είναι Θοδωρής και πόσα εγώ που είναι Σμαράγδα; Αν πει κάποιος χωρίζουμε και που το είπες, τι έγινε;», εξήγησε στη συνέχεια ο ίδιος.

«Δεν προσπαθώ να υπεκφύγω γιατί με τη Σμαράγδα συνεχίζουμε και βγαίνουμε, τρώμε και κάνουμε και γιορτές μαζί. Κανείς δεν έφτιαξε τη ζωή του με κάτι παρακάτω. Ποτέ δεν μου άρεσε να μιλάω για αυτά.

Με τη Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω χωρίσει ούτε με πεθαμένους. Εγώ στους πεθαμένους μου μιλάω κάθε βράδυ», δήλωσε στη συνέχεια ο Θοδωρής Αθερίδης.