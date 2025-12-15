Πίσω στο 2003 η σειρά «Λένη» με την Κάτια Δανδουλάκη και μια μικρή πρωταγωνίστρια μόλις 5 ετών ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Μιρέλλας Παπαοικονόμου.

Η χαριτωμένη Δήμητρα Δουμένη που είχε αναλάβει σε μια τόσο τρυφερή ηλικία τον ρόλο της «Όλιας» και τραγουδήσει το τραγούδι της σειράς «Στου καιρού τη ζυγαριά» μαζί με τη Φωτεινή Δάρρα, συνέχισε μετά τη σειρά να κάνει και άλλες τηλεοπτικές εμφανίσεις στις σειρές «Βέρα στο Δεξί» και «10η εντολή», αλλά τελικά τη ζωή της κέρδισε το τραγούδι!

Σήμερα η 29χρονη Δήμητρα Δουμένη είναι τραγουδίστρια της λυρικής και μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα σε Τορίνο - όπου κάνει το διδακτορικό της - και Ελλάδας.

Η σχέση της με την Κάτια Δανδουλάκη

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» η Δήμητρα Δουμένη αναφέρθηκε στη σχέση της με την Κάτια Δανδουλάκη με την οποία έχουν μια ωραία σχέση μέχρι σήμερα. «Είμαι ακόμη πάρα πολύ κοντά με την Κάτια. Τη λέω Κάτια γιατί την ξέρω από μωρό. Με συμβουλεύει. Είναι για μένα πνευματική μου μητέρα. Αυτό που θυμάμαι από τότε είναι πάρα πολλή χαρά, πάρα πολλή αγάπη. Ήταν η πρώτη συνειδητοποίηση ότι κάτι με τραβάει στο τραγούδι. Τότε ήμουν 5 ετών» είπε αρχικά.

Πώς βρέθηκε στον ρόλο της Όλιας

«Η κυρία Παπαοικονόμου με είχε δει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Δράμας όπου είχα πρωταγωνιστήσει σε ταινία μικρού μήκους. Επειδή ήμουν τόσο μικρή, δεν ήξερα πως ήταν να μην είσαι έτσι. Η μητέρα μου πάντα προσπαθούσε να με προστατεύσει και να με κάνει να νιώσω ότι είναι ακόμη μια δραστηριότητα. Δεν δυσκολεύτηκα ποτέ με τα λόγια. Είχα μια ευκολία στο να απομνημονεύω λόγια, μιλάω και πέντε γλώσσες, οπότε μάλλον είναι ένα χάρισμα η απομνημόνευση. Με την Κάτια περνάγαμε τέλεια» υπογράμμισε.

Τι ακολούθησε μετά τη «Λένη»

«Μετά τη "Λένη" έπαιξα και στη "Βέρα στο δεξί" και στη "10η Εντολή". Αυτό που άλλαξε στη συνέχεια ριζικά τη ζωή μου και είπα ότι θέλω να ασχοληθώ με το μουσικό θέατρο ήταν η συνεργασία μου με την κυρία Μαριάννα Τόλη. Ξεκίνησαν και οι μουσικές σπουδές. Ήταν ένα μεγάλο διάστημα στο οποίο ήμουν προσηλωμένη στο να μάθω.

Η Λένη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Παραδόξως κάποιες φορές ο κόσμος με αναγνωρίζει και μου φαίνεται πολύ παράξενο» είπε η Δήμητρα Δουμένη επισημαίνοντας ότι αναγνωρίζουν τα μάτια της.

Το όνειρό της

Όνειρό της είναι να της δοθεί η ευκαιρία να τραγουδήσει σε μεγάλα θέατρα.