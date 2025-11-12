Τι κάνει σήμερα ο Παύλος Χαϊκάλης; Το πάθος με την αστρολογία και η τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση

Ο Παύλος Χαϊκάλης έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και την υποκριτική, μετά τις καταγγελίες που είχαν δει τα φώτα της δημοσιότητας την περίοδο του metoo και τους ισχυρισμούς που ακούστηκαν τότε εις βάρος του. Μάλιστα τότε διαγράφηκε δια βίου από το ΣΕΗ και εκείνος αποφάσισε να βγει στη σύνταξη μετακομίζοντας στο Κατάκολο της Ηλείας από όπου κατάγεται και ασχολούμενος με την αστρολογία για την οποία είχε πάντα πάθος.

Το τελευταίο του βίντεο στο κανάλι αστρολογίας στο Youtube Astropolis ήταν στις 23 Οκτωβρίου μετά από ένα διάστημα απουσίας από τα συνήθη διαδικτυακά ραντεβού του με τον κόσμο. «Και πάλι ξανά μαζί μετά από αρκετό καιρό. Δική μου ευθύνη, αλλά συνέβησαν και συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία με έφεραν πίσω. Συν το γεγονός της απογοήτευσης που ένιωθα όλο αυτό το διάστημα με αυτά που ακούω γενικά περί αστρολογίας [...]. Συν το γεγονός ότι βλέπω έναν κόσμο ο οποίος είναι έντονα κριτικός απέναντι στα πράγματα, χωρίς να έχει γνώση των πραγμάτων, συν το γεγονός ότι άκουσα μια... φάση γύρω μου, ότι «αυτός περνάει τη φάση του», «σε τι φάση είστε» και μου έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσω να κάνω αυτό το βίντεο το οποίο έχει σχέση με τις φάσεις της σελήνης και τις φάσεις που περνούν οι άνθρωποι», ανέφερε σε αυτό.

Ο θάνατος του αδελφού του την άνοιξη του 2022

Τον Μάρτιο του 2022 έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του, Θανάσης ο οποίος έμενε επίσης στο Κατάκολο. «Δεν πρόλαβα να του πω όσα θα ήθελα, είχαμε πολλά όνειρα να συζητήσουμε και να κάνουμε εδώ πέρα στο χωριό, αλλά δεν τα κατάφερα», είχε δηλώσει ο ηθοποιός στην κηδεία του.

Η τηλεοπτική εμφάνιση μετά την κατάθεση στη δίκη Φιλιππίδη

Οι πιο πρόσφατες τηλεοπτικές του εμφανίσεις ήταν τον περασμένο Ιούνιο μετά την κατάθεσή του στη δίκη Φιλιππίδη. Τότε μεταξύ άλλων ο Παύλος Χαϊκάλης είχε πει ότι είναι μια χαρά με τη ζωή του στο Κατάκολο και πως έχει σύντροφο με την οποία ζουν μαζί. «Καλύτερα να λείπεις παρά να είσαι περίσσευμα.

Διαβάστε ακόμα: Παύλος Χαϊκάλης: «Ένιωσα βαθιά πληγωμένος - Τα αληθινά θύματα του MeToo δεν μίλησαν»

Ο λόγος που σταμάτησε το θέατρο και η ατάκα πως είναι «ένα μεγάλο κρεβάτι»

Την ίδια περίοδο στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Παύλος Χαϊκάλης είχε τοποθετηθεί τόσο για τη δήλωσή του πως το «θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», εξηγώντας το σκεπτικό του, όσο και για την απόφασή του να σταματήσει την υποκριτική.

«Το σκεπτικό μου όταν είπα ότι όλος ο χώρος είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είναι ότι σε αυτό το χώρο οι ηθοποιοί λόγω του ότι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί, συνέχεια, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι στο θέατρο, είτε είναι ραδιόφωνα, είτε οτιδήποτε άλλες εκπομπές και συναλλάσσονται μεταξύ τους, είναι μοιραίο ότι βρίσκονται σε ένα χώρο όπου θα υπάρξουν νόμιμες σχέσεις, υγιείς σχέσεις, παράνομες σχέσεις, σχέσεις συμφέροντος, σχέσεις οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες ουσιαστικά καθιστούν το να είναι ένας χώρος, ένα μεγάλο κρεβάτι. Ότι δηλαδή μέσα από αυτή την εναλλαγή των σχέσεων διαμορφώνονται γνωριμίες και αποδείξεις σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, έχω εγώ μια σχέση μαζί σου, εσύ τα είχες πριν με έναν ηθοποιό, τα είχες πριν με κάποιον άλλο ηθοποιό, εγώ ταυτόχρονα με κάποια άλλη πριν ηθοποιό και όλοι γνωρίζονται σεξουαλικά. Υπάρχουν επίσης τα θαψίματα, τα πισώπλατα μαχαιρώματα. Υπήρχα και υπάρχουν τα ψέματα τα ανταγωνιστικά», ανέφερε.

Όσο για τους λόγους που σταμάτησε το θέατρο, ο Παύλος Χαϊκάλης είπε ότι δεν ταίριαζε με τον χώρο. «Δεν ξέρω αν έκανα γι’ αυτό το χώρο. Όχι σαν ηθοποιός, δεν το συζητάμε. Νομίζω τα λόγια μου τα έλεγα καλά. Δεν ξέρω αν είναι εκεί το ζήτημα. Δεν μου πήγαινε αυτή η διάθεση. Εγώ, όταν τελείωναν οι παραστάσεις, δεν έκανα ποτέ δημόσιες σχέσεις, δεν έχω πάει σε μπαράκια, δεν έχω πάει στα μπουζούκια, δεν έχω κάνει αυτά. Ήμουνα κλεισμένος και διάβαζα άλλα πράγματα. Έτσι σήμερα οι γνώσεις μου τέλος πάντων είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Ασχολήθηκα με τα μεταφυσικά, με την ιστορία, με τη φιλοσοφία. Δεν με ενδιέφερε να πάω και να αρχίσω αυτό που γίνεται στο χώρο», είπε ο ηθοποιός.

«Είδα ξαφνικά ένα μένος, βγήκανε δυο-τρεις ηθοποιοί, που είπανε “απορώ πώς του δόθηκε δουλειά του Χαϊκάλη, γιατί να πάω στην Κύπρο να κάνω μια δουλειά”. Εγώ στη ζωή μου έμαθα, οποιοσδήποτε, ό,τι οικονομική κατάσταση, όποια οικονομική κατάσταση κι αν είναι, δε θα πω γιατί πας να κάνεις αυτή τη δουλειά. Άκουσα λοιπόν, “γιατί πάει να δουλέψει με αυτούς τους ηθοποιούς, γιατί πάει να δουλέψει, ποιος του έδωσε δουλειά”. Είδα λοιπόν ότι υπήρχε ένα τέτοιο πνεύμα… Κατάλαβα ότι εγώ με αυτό το χώρο και έτσι όπως γίνανε τα πράγματα δεν ταιριάζω και μετά από μια τραγική εμπειρία που είχα στη διαδικασία του σωματείου, αποφάσισα να φύγω», ανέφερε.

«Όταν θα θυμάμαι τον Σάκη θα θυμάμαι πάντοτε αυτό το γεγονός»

Μέσα στη χρονιά, ο Παύλος Χαϊκάλης, είχε μιλήσει και για μία άλλη απώλεια που του είχε στοιχίσει, εκείνη του Σάκη Μπουλά με τον οποίο συμπρωταγωνίστησαν στην σειρά «50-50». Αφορμή ήταν τα 11 χρόνια που συμπληρώνονταν τότε από τον χαμό του ηθοποιού. «Εκείνο που μπορώ να σου πω σαν χαρακτηριστικό, το οποίο εμένα προσωπικά με διέλυσε τη μέρα της κηδείας, είναι ότι η κηδεία του έγινε στο νεκροταφείο στο οποίο έχουμε κάνει τα γυρίσματα με το περισσότερο γέλιο μέσα από το 50-50.

Αυτή είναι μια σύμπτωση που εμένα θα με κυνηγάει πάντα, γιατί όταν θα θυμάμαι τον Σάκη θα θυμάμαι πάντοτε αυτό το γεγονός, ότι τον συνοδεύσαμε στην τελευταία του κατοικία, σε ένα μέρος που είχαμε γελάσει πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια, το πάλευε. Πίστευε κάποια στιγμή ότι θα φύγει, ετοιμαζόταν δηλαδή γι’ αυτό το πράγμα, αλλά το αντιμετώπιζε με πολύ χιούμορ και με πολύ αισιοδοξία.

Φυσικά, να πω κάτι. Αυτό που είχε ειπωθεί ότι είχε πληρώσει και το γεύμα της κηδείας και τα λοιπά, παιδιά δεν ισχύει αυτό, είναι μια βλακεία, δεν ξέρω πώς ειπώθηκε. Δεν έχει ισχύ αυτό το πράγμα», είχε εξομολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά «50-50» είχε σταματήσει να προβάλλεται σε επανάληψη από το Mega, λόγω των κατηγοριών που αντιμετώπιζε ο καταδικασθείς στη συνέχεια για δύο απόπειρες βιασμού Πέτρος Φιλιππίδης, ωστόσο από το καλοκαίρι του 2023 προβάλλεται κανονικά.