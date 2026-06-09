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Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό είχε ένα «άγγιγμα» που έγινε viral

H Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Τριμπέκα στη Νέα Υόρκη και τράβηξαν τα βλέμματα για... πολλούς λόγους.

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Κέιτι Πέρι
Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό στο Φεστιβάλ Τριμπέκα | EntertainmentTonight@X
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Αν και η σχέση της Κέιτι Πέρι (Katy Perry) με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό (Justin Trudeau), είναι πλέον γνωστή, με τους ίδιους να αναρτούν συχνά κοινές φωτογραφίες στα social media, για πρώτη φορά έκαναν κοινή επίσημη εμφάνιση σε κοσμική εκδήλωση. 

Ο λόγος, για το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι στο Φεστιβάλ Τριμπέκα στη Νέα Υόρκη, όπου προβλήθηκε η ταινία «Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris». 

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Παρά τις γλυκές στιγμές τους, και το γεγονός ότι είναι πολύ ταιριαστοί, viral έγινε ένα άγγιγμα του Τζάστιν Τριντό στην τραγουδίστρια, που μας έδωσε να καταλάβουμε ότι ήταν παραπάνω εκδηλωτικός...

Υπενθυμίζεται ότι, οι φήμες για τη σχέση τους, είχαν ήδη έρθει στο φως από τον Ιούλιο του 2025. Έκτοτε ο φακός τους έχει εντοπίσει στο φεστιβάλ Coachella, αλλά και σε ένα μεγάλο ταξίδι τους στην Ιαπωνία. 
 

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