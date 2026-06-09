Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό είχε ένα «άγγιγμα» που έγινε viral

Αν και η σχέση της Κέιτι Πέρι (Katy Perry) με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό (Justin Trudeau), είναι πλέον γνωστή, με τους ίδιους να αναρτούν συχνά κοινές φωτογραφίες στα social media, για πρώτη φορά έκαναν κοινή επίσημη εμφάνιση σε κοσμική εκδήλωση.

Ο λόγος, για το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι στο Φεστιβάλ Τριμπέκα στη Νέα Υόρκη, όπου προβλήθηκε η ταινία «Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris».

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justin trudeau standing there like bodyguard waiting for katy perry to finish her business😭 pic.twitter.com/2Tnlydu6i5 — kanishk (@kaxishk) June 9, 2026

Παρά τις γλυκές στιγμές τους, και το γεγονός ότι είναι πολύ ταιριαστοί, viral έγινε ένα άγγιγμα του Τζάστιν Τριντό στην τραγουδίστρια, που μας έδωσε να καταλάβουμε ότι ήταν παραπάνω εκδηλωτικός...

Katy Perry and Justin Trudeau make their romance red-carpet official at the Tribeca Film Festival premiere of her film, ‘The Lifetimes Tour – Live from Paris.’ ❤️ pic.twitter.com/ee75aNJXSE — Entertainment Tonight (@etnow) June 9, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, οι φήμες για τη σχέση τους, είχαν ήδη έρθει στο φως από τον Ιούλιο του 2025. Έκτοτε ο φακός τους έχει εντοπίσει στο φεστιβάλ Coachella, αλλά και σε ένα μεγάλο ταξίδι τους στην Ιαπωνία.

