Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αντιμέτωπος με κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου ο σύζυγος της Μελίσα Γκίλμπερτ

Οι αρχές στο Νέο Μεξικό εξέδωσαν την Παρασκευή ένταλμα σύλληψης για τον σκηνοθέτη και βραβευμένο με Emmy ηθοποιό Τίμοθι Μπάσφιλντ, για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου.

Ένας ερευνητής του Τμήματος Αστυνομίας του Άλμπουκρκ κατέθεσε ποινική καταγγελία υπέρ της κατηγορίας, σύμφωνα με την οποία ένα παιδί ανέφερε ότι ο Μπάσφιλντ τον άγγιξε ακατάλληλα. Τα φερόμενα περιστατικά συνέβησαν στο πλαίσιο των γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς «The Cleaning Lady», στην οποία ο Μπάσφιλντ συμμετείχε τόσο ως σκηνοθέτης όσο και ως ηθοποιός.

Ένας αστυνομικός φέρεται να μίλησε με τους γονείς δύο παιδιών που ισχυρίστηκαν ότι ο Μπάσφιλντ «δημιούργησε στενή σχέση με τα αγόρια» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, σύμφωνα με την ποινική καταγγελία που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Νέο Μεξικό.

Ο Μπάσφιλντ φέρεται να είχε ζητήσει από τα παιδιά να τον αποκαλούν «θείο Τιμ» και, σύμφωνα με την καταγγελία, «τα γαργαλούσε στην κοιλιά και τα πόδια, παρά το γεγονός ότι δεν τους άρεσε».

Τα παιδιά εκείνη την περίοδο δεν ανέφεραν σεξουαλική κακοποίηση, ωστόσο τον Οκτώβριο του 2025 ένας από τους γονείς υπέβαλε καταγγελία στις Υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών, αναφέροντας ότι το παιδί αποκάλυψε πιθανή σεξουαλική κακοποίηση από τον Μπάσφιλντ.

Το παιδί είπε σε θεραπευτή ότι ο Μπάσφιλντ άγγιξε τα «γεννητικά όργανα» και τα «οπίσθιά» του σε δωμάτιο των γυρισμάτων, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσίευσε πρώτα το KTLA.

Σύμφωνα με το ένταλμα, ο Μπάσφιλντ είπε σε αστυνομικό ότι είχε «παιχνιδιάρικη» επαφή με τα παιδιά στο πλαίσιο των γυρισμάτων, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε κακοποίηση.

Φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορίες προέκυψαν επειδή οι γονείς ήθελαν «εκδίκηση», αφού τα παιδιά τους δεν επελέγησαν για την τελική σεζόν της σειράς.

Η καταγγελία αναφέρει ότι η φερόμενη κακοποίηση έλαβε χώρα μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και άνοιξης 2024.

Ο 63χρονος βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, είναι παντρεμένος με τη Μέλισσα Γκίλμπερτ -γνωστή για τη σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι»- από το 2013.