Τόνυ Δημητρίου: «Άμα σου φύγει ένα δόντι, δεν θα το βάλεις;» - Η ακομπλεξάριστη αποκάλυψη για την εμφάνισή του

Μια εφ' όλης της ύλης και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησαν νωρίτερα σήμερα (19/5) ο Τόνυ Δημητρίου και η αγαπημένη του, Στεφανία Γκουρνέλου. Το ερωτευμένο ζευγάρι ηθοποιών κάθισε στον καναπέ της εκπομπής «Πρωίαν σε Είδον» και μίλησε ανοιχτά.

Οι δυο τους αναφέρθηκαν στο παρασκήνιο της γνωριμίας τους και στο πώς είναι να συνεργάζονται στενά, ενώ ο γνωστός ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μιλώντας για τα θερμά μηνύματα που λαμβάνουν. Παράλληλα, μοιράστηκε με το κοινό τις έντονες παιδικές του αναμνήσεις από τις δύσκολες μέρες της τουρκικής εισβολής στην πατρίδα του, την Κύπρο.

Διαβάστε ακόμα: Ξέχασε τη φέτα: Μάντεψε ποιο ελληνικό τυρί ανακηρύχθηκε το πρώτο σε όλο τον πλανήτη

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο εκεί. Με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που τον διακρίνει, ο Τόνυ Δημητρίου πέρασε σε μια προσωπική εξομολόγηση για την εξωτερική του εμφάνιση, καταρρίπτοντας τα ταμπού γύρω από την ανδρική περιποίηση. Ο ηθοποιός παραδέχθηκε δημόσια πως έχει προχωρήσει σε προσθετική μαλλιών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αυτοπεποίθησης.

Η δήλωση του ηθοποιού ακριβώς όπως ειπώθηκε στον αέρα της εκπομπής:

«Έχω περάσει διάφορες φάσεις στα μαλλιά μου. Αυτό είναι κάτι που θέλω να πω παιδιά, όταν έφυγαν τα μαλλιά, έβαλα! Και το λέω γιατί πολύς κόσμος θέλει να το κάνει και έχει ένα κόμπλεξ με αυτό. Ρε παιδιά, γιατί όχι; Άμα σου φύγει ένα δόντι, δεν θα το βάλεις;

Το ίδιο ισχύει, ό,τι σε κάνει να νιώθεις όμορφα! Είναι ταμπού, πολύς κόσμος δεν το λέει. Όχι, αν κάτι δεν σου αρέσει επάνω σου, ξυπνάς το πρωί και λες “θα ήθελα να έχω περισσότερα μαλλιά”, βάλε. Δικά σου είναι, δεν τα παίρνουν από αλλού».