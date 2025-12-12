Τούνη για Αλεξάνδρου: «Ποτέ δεν μου συμπαραστάθηκε - Ο Πάρης στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να απαντήσει μέσα από βίντεο στο προφίλ της στο TikTok σε όσα δήλωσε ο πρώην σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου, στην εκπομπή Super Κατερίνα νωρίτερα μέσα στη εβδομάδα και αφορούσαν την ίδια και τον γιο τους, Πάρη.

Μάλιστα, η γνωστή influencer ξεκαθάρισε ότι ο λόγος που έκανε το συγκεκριμένο βίντεο ήταν για να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Αναλυτικότερα η Ιωάννα Τούνη είπε τα ακόλουθα:

«Μπορεί να σκέφτεσαι ότι ξυπνάω κανένα πρωί και λέω "τι να κάνω σήμερα; ας καταστρέψω όλη τη μέρα μου". Όχι, σε διαβεβαιώ δεν είναι καθόλου έτσι.

Άκουσα και τι δεν άκουσα πάλι. Και δίκιο να έχω, και άδικο να έχω, πάλι τα ίδια ακούω, δεν πειράζει. Θα σου πω λοιπόν και θα μου πεις εσύ αν έχω δίκιο.

Όταν κάποιος σε πάρει τηλέφωνο και μιλήσετε οι δυο σας και σου πει πράγματα τα οποία δεν στέκουν, είναι αναλήθειες, είναι ψέματα, θα του πεις τη γνώμη σου, θα του πεις "όχι ρε φίλε, δεν ισχύει αυτό". Αν κάθεσαι σε ένα τραπέζι με 15 ανθρώπους και ένας άνθρωπος ξεκινήσει να λέει πάλι για εσένα πράγματα που δεν ισχύουν, που δεν στέκουν, που δεν είναι αλήθεια, πάλι θα του πεις πάλι δημόσια σε αυτούς τους 15 ανθρώπους "ρε φίλε μου, τι είναι αυτά που λες; Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, η πραγματικότητα είναι μια άλλη".

Το ότι βγήκα λοιπόν να κάνω δημόσιες τοποθετήσεις δεν ήταν κάτι που επέλεξα και ξύπνησα και είπα "αχ τι να κάνω σήμερα; Ας τοποθετηθώ δημόσια".

Όταν ο πρώην σύντροφός μου βγαίνει δημόσια σε μια εκπομπή και μιλάει και πάλι δημόσια για εμένα και το παιδί μου και αναφέρει πράγματα και λέει ιστορίες, οι οποίες δεν ισχύουν, αν δεν βγω εγώ να διαψεύσω ή να μιλήσω για αυτό το πράγμα, ποιος θα το κάνει;

Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά εγώ σαν Ιωάννα έτσι έχω μάθει, σιχαίνομαι τα ψέματα.

Όταν βγαίνει ο πρώην σύντροφός μου δημόσια - ξαναλέω - και λέει ότι έχουμε συνεπιμέλεια στο παιδί μας και λέει ότι το έχουμε 15 και 15 μέρες το μήνα ο καθένας, ναι, εκεί πρέπει να βγω και να πω "συγγνώμη, αυτό δεν ισχύει".

Ο Πάρης πηγαίνει για 10 ημέρες ακριβώς τον μήνα στον μπαμπά του, που είναι και πάρα πολλές και αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνει ο Πάρης 4 ετών που εκεί ξεκινάει η υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα μείνει και πλέον μόνιμα Θεσσαλονίκη.

Βάσει κανονικών συνθηκών μια του μήνα τον πηγαίνω εγώ προσωπικά στην Αθήνα με δικά μου έξοδα και τον δίνω στον μπαμπά του και μετά από 10 ημέρες τον παραλαμβάνω από το αεροδρόμιο.

Κλείνουμε το ένα πράγμα που δεν ισχύει, όπως και πολλά ακόμα, αλλά εγώ θα μιλήσω για αυτά που αφορούν εμένα και το παιδί μου και τίποτα άλλο».

@j.touni Όπως κάνω πάντα λοιπόν, όταν βγαίνει οποιοσδήποτε δημόσια να πει ψέματα που αφορούν εμένα ή το παιδί μου…. Εγώ θα απαντάω με αλήθεια! ♬ original sound - Ioanna Touni

«Δεν μου έχει συμπαρασταθεί ποτέ σε κανένα δικαστήριο, ούτε και όταν ήμασταν μαζί»

Όσον αφορά τη μεταξύ τους σχέση και το κατά πόσο της έχει συμπαρασταθεί στην υπόθεση με τη δίκη για το revenge porn η Ιωάννα Τούνη είπε:

«Ειπώθηκε επίσης στην εκπομπή ότι μιλάμε καθημερινά και έχουμε μια πολύ καλή σχέση και έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολλούς μήνες. Δεν μιλάμε καθόλου με τον Δημήτρη.

Η μόνη επικοινωνία που έχω είναι με τον Πάρη σε βιντεοκλήσεις και προσπαθώ να μιλήσω όσο μπορώ με τον 3χρονο γιο μου για να καταλάβω πώς είναι, τι κάνει, που το παιδί μια χαρά περνάει, δεν σας λέω προφανώς ότι δεν περνάει όμορφα στην Αθήνα, μια χαρά είναι το παιδί μου.

Απλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν ισχύουν αυτά που άκουσα. Δεν ισχύουν αυτά που δημόσια ειπώθηκαν, οπότε δημόσια οφείλω, για εμένα, να αποκαταστήσω την αλήθεια γιατί εγώ έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος και μπορεί πολλές φορές να κάνω παρορμητικά και δύο πράγματα παραπάνω γιατί με "τρώει" το άδικο και η αλήθεια και λέω "τι ακούν πάλι τα αυτάκια μου;".

Δημόσια λοιπόν επίσης, πήρε τα εύσημα ο πρώην σύντροφός μου για το πόσο μου έχει συμπαρασταθεί στο δικαστήριο.

Περιττό να πω ότι δεν μου έχει συμπαρασταθεί ποτέ σε κανένα δικαστήριο ο Δημήτρης, ούτε και όταν ήμασταν μαζί, αλλά πόσω μάλλον σήμερα που δεν οφείλει να μου συμπαραστέκεται ο άνθρωπος γιατί δεν έχουμε κάτι.

Θεωρώ ότι αν ήθελε να μου συμπαρασταθεί, θα με έπαιρνε ένα τηλέφωνο ή θα μου έστελνε ένα μήνυμα να μου πει "είσαι καλά; πως το βιώνεις όλο αυτό; Χρειάζεσαι κάτι από εμένα;" και δεν θα έκανε για το θεαθήναι μια δημόσια ανάρτηση, η οποία είχε άλλο σκοπό.

Θα χάσω τα λογικά μου με τα ψέματα που ακούω πλέον. Ειπώθηκε επίσης ότι όσον αφορά το παιδί μου και την ανατροφή του στην Αθήνα και το τι συμβαίνει, συγχαρητήρια στον πρώην σύντροφό μου.

Επί λέξη του είπαν "συγχαρητήρια που άλλοι στη θέση σου θα είχαν δυο και τρεις Φιλιππινέζες". Τα δέχτηκε αυτός τα συγχαρητήρια βέβαια.

Ο Πάρης στην Αθήνα λοιπόν, μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή κυρία, πάρα πολύ γλυκιά, τον προσέχει πάρα πολύ απ' όσο βλέπω. Δεν θα κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

Δεν βγήκα να σχολιάσω τον πρώην σύντροφό μου για πράγματα που δεν βγήκε ο ίδιος να πει για εμένα και το παιδί μου.

Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, θα μπορούσα να μην πω και τίποτα αλλά αυτό που οφείλω εγώ για τον εαυτό μου και το παιδί μου να αποκαταστήσω είναι η αλήθεια και είναι επίσης ότι εγώ σαν Ιωάννα ποτέ δεν θα δεχθώ να χτίζεται ένας ψεύτικος κόσμος γύρω από το παιδί μου και να κάνει το παιδί μου οκ μια κανονικότητα το ότι είναι οκ να λέμε ψέματα, να παίρνουμε τα εύσημα για αυτά τα ψέματα και να χτίζουμε τη ζωή μας και όλο το είναι μιας γύρω από ένα ψέματα.

Σίγουρα αυτή η κατάσταση δεν είναι η ιδανική συνθήκη, αλλά είναι η πραγματικότητα».