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Το τραγούδι του Benzy για τον ακρωτηριασμό του Σταύρου στο Survivor: «Ο Θεός ας τα γυρίσει πίσω διπλά»

Ο Benzy μιλά για τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor και του αφιερώνει στίχους στο νέο τραγούδι του «First Day Out».

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Benzy και Σταύρος Φλώρος
Benzy και Σταύρος Φλώρος | Instagram
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Το τραγικό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο φετινό Survivor, το οποίο οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του, πάγωσε το τηλεοπτικό κοινό και συγκλόνισε βαθιά τους συμπαίκτες του. Μέσα από αυτή τη σκληρή δοκιμασία, ωστόσο, αναδείχθηκε το αληθινό νόημα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. 

 

Ο Benzy, o καλλιτέχνης και πρώην πλέον διαγωνιζόμενος του ριάλιτι επιβίωσης, δεν θα μπορούσε να μείνει σιωπηλός μπροστά στον γολγοθά που ανεβαίνει ο Σταύρος. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, όταν ρωτήθηκε για τη σοκαριστική στιγμή του ατυχήματος που βίωσαν μαζί στον Άγιο Δομίνικο, ο Benzy μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και συγκίνηση:

«Ατυχήματα συμβαίνουν στη ζωή, ξέρεις. Κι αυτό είπα στο τελευταίο συμβούλιο... Η ζωή είναι τρελή, αλλά γι' αυτό είναι και όμορφη την ίδια στιγμή. Το μόνο που με νοιάζει τώρα είναι να γυρίσει ο Σταύρος στην Ελλάδα, να είναι εντάξει».

Η στήριξή του, όμως, δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Ο Benzy μετέτρεψε τον πόνο και την ελπίδα σε τέχνη. Μέσα από το νέο του τραγούδι, φρόντισε να στείλει το δικό του, προσωπικό μήνυμα δύναμης, αφιερώνοντας στον Σταύρο bars (ρίμες).

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, οι στίχοι που γράφτηκαν για τον φίλο του κρύβουν μέσα τους όλη την αγάπη και την πίστη για ένα καλύτερο αύριο:
«Στην αγάπη μου στον Σταύρο όλα πάνε καλά. Ο Θεός ας τα γυρίσει όλα πίσω διπλά».

 

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