Τσουβέλας για την ανάρτηση με τον «Influencer Χριστό»: «Δεν έγραψα κάτι για το οποίο πρέπει να μετανιώσω»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτηση που έκανε ανήμερα τα Χριστούγεννα στα social media, χαρακτηρίζοντας τον Χριστό ως «τον μεγαλύτερο Influencer όλων των εποχών», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η επίμαχη ανάρτηση κατέβηκε με τον γνωστό stand up comedian και ραδιοφωνικό παραγωγό να δηλώνει σήμερα (29/12) στο Πρωινό ότι δεν έγραψε κάτι για να μετανιώσει.

«Έγινε ένα report. Πλέον ο αλγόριθμος αν δει και μία ανάρτηση που αφορά θρησκευτικό περιεχόμενο. μπορεί να το κατεβάσει και ο ίδιος, χωρίς να κάτσει να αναλύσει πολλά πολλά. Γι' αυτό τη συνέχεια έβαλα και ένα τραγούδι με τον “Θεό αντάμα” να δω αν θα το κατεβάσει. Δεν νομίζω ότι προκάλεσα.

Έγραψα συγκεκριμένα ότι ο πρώτος influencer, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, για εμένα που πιστεύω, είναι ο Χριστός. Πολλοί μπέρδεψαν τη λέξη influencer με αυτούς που διαφημίζουν εσώρουχα και τσιγάρα. Influence σημαίνει επηρεάζω. Για εμένα, αυτός που έχει επηρεάσει περισσότερο τον πλανήτη είναι ο Χριστός, γιατί χάραξε τον χρόνο, όπως έγραψα. Παγκοσμίως λέμε προ Χριστού και μετά Χριστόν. Όπως είπα, είχε μόνο 12 followers, 12 μαθητές, στην αρχή», είπε αρχικά ο κωμικός.

«Η αγάπη υπάρχει παγκοσμίως και είναι πιο σημαντική από τους followers, τα χρήματα, και από όλα αυτά. Ήταν για εμένα μία πολύ χαλαρή δήλωση. Πολλοί μου "την έπεσαν" ότι ο Χριστός δεν είναι influencer, και εκεί δημιουργήθηκε ένας μικρός χαμούλης, αλλά εγώ είμαι ήρεμος.

Όχι δεν μετάνιωσα για τη δήλωσή μου, μπορώ να το πω ξανά δημόσια, δεν μετανιώνω καθόλου. Δεν έγραψα κάτι για το οποίο πρέπει να μετανιώσω», κατέληξε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.