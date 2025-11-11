Τσουρός για Τούνη: «Είναι εξευτελιστικό ότι όλοι έπρεπε να δουν το βίντεο»

Μία ημέρα μετά την έναρξη του δικαστηρίου για το revenge porn, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα βίντεο περίπου 13 λεπτών μιλώντας για το περιστατικό το οποίο τη βασανίζει τα τελευταία 8 χρόνια και την έχει χαρακτηρίσει όπως λέει στα μάτια του κόσμου.

Η Ιωάννα Τούνη έκανε εκτενή αναφορά και σε όσα έγιναν στη δικαστική αίθουσα, εξηγώντας πως ζήτησε να γίνει η διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, αποφεύγοντας τα αδιάκριτα μάτια ανθρώπων που δεν χρειάζονταν να βρίσκονται στη δικαστική αίθουσα.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στη μητέρα της τονίζοντας ότι θα ήθελε να αποκατασταθεί η αλήθεια στη μνήμη της.

Το σχόλιο του Κώστα Τσουρού για την Ιωάννα Τούνη

Παρακολουθώντας μέρος όσων εκμυστηρεύτηκε στο βίντεό της η Ιωάννα Τούνη, ο Κώστας Τσουρός σχολίασε στην εκπομπή «Το ΄Χουμε»: «Για μένα, το ότι δάκρυσε επειδή αναφέρθηκε στη μητέρα της, είναι το λιγότερο σε σχέση με αυτό που τραβάει η Ιωάννα Τούνη. Επίσης, αυτό που περιγράφει, ότι χθες μέσα στη δικαστική αίθουσα έπρεπε όλοι να δουν αυτό το βίντεο, είναι εξευτελιστικό.

Έτσι γίνεται στις δίκες, αλλά για φανταστείτε την ίδια, η οποία πρωταγωνιστεί σε αυτό το βίντεο, να βρίσκεται στη δικαστική αίθουσα και να το βλέπει μαζί με όλους τους υπόλοιπους» είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

Και συνέχισε: «Για μένα πρέπει να περάσει το μήνυμα σε όλες τις γυναίκες, και τους άνδρες, που ενδεχομένως μπορεί να βρεθούν θύματα μιας τέτοιας κατάστασης, ότι η ντροπή είναι σε αυτούς που διακινούν τα βίντεο, όχι σε αυτούς που ενδεχομένως με τη θέλησή τους ή μη συμμετέχουν σε μια βιντεοσκόπηση κάποιας ερωτικής σκηνής», καταλήγοντας: «Η ντροπή είναι εκείνου που το διακινεί, όχι εκείνου που το γύρισε».

Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη μετά την έναρξη της δίκης για το revenge porn

Η influencer περιέγραψε όσα έχει αντιμετωπίσει αυτά τα χρόνια, αλλά και μέσα στη δικαστική αίθουσα στο βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη (11/11).

«Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο για να απαντήσω στα εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες μηνύματα που έχω λάβει από χθες, και κυρίως γυναίκες, πράγμα που με χαροποιεί πάρα πολύ. Μηνύματα γεμάτα αγάπη και πάρα πολύ υποστηρικτικά, τα οποία μου έδωσαν πάρα πολύ δύναμη και με συγκίνησαν. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε όλα αυτά ξεχωριστά, αλλά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.

Χθες βρέθηκα για ακόμη μία φορά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και μετά από 8 χρόνια αναμονής, επιτέλους ξεκίνησε, όντως ξεκίνησε η δίκη που περίμενα. Μία δίκη revenge porn στη δική μας γλώσσα, αλλά ειδικά στους νομικούς όρους σχετικά με την παράνομη μαγνητοσκόπηση χωρίς τη συγκατάθεση και χωρίς τη γνώση μου προσωπικών μου ερωτικών στιγμών, οι οποίες διέρρευσαν παντού, σε όλη την Ελλάδα και βρέθηκαν αναρτημένες σε πορνογραφικά site και σε κάθε είδους μέσο. Σίγουρα οι περισσότερες εδώ πέρα θυμάστε για τι πράγμα μιλάω. Μέχρι σήμερα λοιπόν, και παρά το οτιδήποτε ενδεχομένως έχω πετύχει, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη, ξεφτιλισμένη ή οτιδήποτε σχετικό.

Το video αυτό μαγνητοσκόπησαν σε συναίνεση ένας άνθρωπος που τότε ήδη γνώριζα πέντε χρόνια καθώς εργαζόμασταν μαζί και ο κολλητός του φίλος. Αυτό που ενδεχομένως μπορεί να μην γνωρίζεις ακόμη, είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν χθες για πρώτη φορά στη δικαστική αίθουσα και δήλωσαν πως είναι τα θύματα.

Οι δύο άνθρωποι αυτοί δήλωσαν και ισχυρίστηκαν θρασύτατα ότι είναι τα θύματα σε μια υπόθεση και έναν διασυρμό που εγώ βίωσα, ένιωσα και με στιγμάτισε ανεπανόρθωτα. Ένας διασυρμός που προέκυψε από την παράνομη μαγνητοσκόπηση από αυτούς, την παράνομη και παρά τη θέληση και τη γνώση μου μαγνητοσκόπηση την οποία οι ίδιοι τους διέδωσαν σε τρίτα άτομα μια μαγνητοσκόπηση στην οποία φαίνεται να συνευρίσκομαι σεξουαλικά με τον ένα από τους δύο, ενώ ο δεύτερος, ο κολλητός του τραβάει βίντεο χωρίς να το γνωρίζω ενώ ο άνθρωπος με τον οποίο βρίσκομαι στην ερωτική πράξη κοιτάει, γελάει, χλευάζει και συνεχίζει κανονικά τη συνουσία. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δηλώνουν τα θύματα», ανέφερε μεταξύ άλλων στο διάρκειας περίπου 13 λεπτών βίντεό της.