10 σειρές με γυναίκες στους πρωταγωνιστικούς ρόλους που έγραψαν ιστορία στην TV

Λένε ότι οι παρέες γράφουν ιστορία και εμείς με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας την Κυριακή (8/3) θυμόμαστε 10 σειρές - ελληνικές και ξένες - αποκλειστικά με γυναίκες ηθοποιούς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους που έγραψαν ιστορία στην τηλεόραση, γνωρίζοντας επιτυχία όχι μόνο κατά την Α' προβολή της κάθε σειράς, αλλά διαχρονικά με αποτέλεσμα να θεωρούνται σήμερα «κλασικές».

Από τα Χρυσά Κορίτσια των '80s, την ατρόμητη Ζήνα με τη φίλη της Γαβριέλλα, τις Μάγισσες και την παρέα του Sex and the City, μέχρι τις δικές μας λατρεμένες 3 Χάριτες, τις Σαββατογεννημένες και τις αδερφές Σταμίρη από τις Άγριες Μέλισσες, οι σειρές που ακολουθούν αποδεικνύουν πόσο λάθος έκαναν στο παρελθόν - κυρίως στο εξωτερικό - όσοι ιθύνοντες πίστευαν πως μια σειρά με γυναίκες ηθοποιούς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους δεν θα «τραβήξει».

Οι 3 Χάριτες

Οι αδερφές Χαρίτου έκαναν πρεμιέρα στο Mega τον Φεβρουάριο του 1990 και έγραψαν τη δική τους τηλεοπτική ιστορία για τρεις σεζόν με την Όλγα (Άννα Παναγιωτοπούλου), τη Μαρία (Νένα Μεντή) και την Ειρήνη (Μίνα Αδαμάκη) μαζί με τη θεία τους την Μπεμπέκα (Άννα Κυριακού) να σκορπούν άφθονο γέλιο.

Οι 3 Χάριτες έκαναν ρεκόρ τηλεθέασης, αλλά και «σχολή» αφού τα επόμενα χρόνια οι κωμικές σειρές με θέμα τη συγκατοίκηση διαφορετικών χαρακτήρων ξεφύτρωσαν σαν τα μανιτάρια, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει σε πιο πρόσφατες σειρές σκηνές που είναι ξεκάθαρα εμπνευσμένες από τις κωμικές καταστάσεις που έζησαν οι αδερφές Χαρίτου.

Σαββατογεννημένες

Η Καίτη (Κατιάνα Μπαλανίκα), η Μπία (Ελένη Ράντου) και η Σούλα (Ράνια Σχίζα) μας χάρισαν γέλιο μέχρι δακρύων, αλλά και μας συγκίνησαν κάποιες φορές όσο έψαχναν το τυχερό δελτίο του Τζόκερ που κέρδιζε τα 7.5 «εκαπομαμμύρια έουρος» όπως έλεγε και ο Χοσέ (Γιώργος Καπουτζίδης).

Οι Σαββατογεννημένες έχουν παιχτεί αμέτρητες φορές σε επανάληψη από το 2003, ενώ τα τελευταία χρόνια πολλές ατάκες τους γίνονται όλο και πιο συχνά viral στα social media, κάνοντάς μας να ξεχνάμε πως πρόκειται για μια σειρά 22χρόνων.

Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή;

Μπορεί να μην είδαμε ποτέ - στην τηλεόραση τουλάχιστον - αν η Αλέκα (Χρύσα Ρώπα), η Ντομινίκ (Ελένη Ράντου), η Φωφώ (Ελένη Καστάνη) και η Πόπη (Άβα Γαλανοπούλου) κατάφεραν να φάνε τον Μαντά (Γιάννης Μόρτζος), πρόλαβαν, όμως, μέσα σε μόλις 7 επεισόδια να κάνουν το Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή; «κλασικό».

Εκτός από την τηλεθέαση που χτυπούσε «κόκκινο» το φθινόπωρο του 2000 κάθε φορά που προβαλλόταν ένα επεισόδιο (και ας παιζόταν σε επανάληψη), ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, θα βρεις φαν που σχολιάζουν μέσω social media πόσο κρίμα ήταν που η σειρά κόπηκε έτσι άδοξα.

Άγριες Μέλισσες

Οι αδερφές Σταμίρη δε χάρισαν μόνο υψηλά νούμερα τηλεθέασης στον ΑΝΤ1, αλλά έγιναν η αφορμή για να στραφούν και πάλι οι τηλεοπτικοί σταθμοί στην ελληνική μυθοπλασία μετά από αρκετά χρόνια κατά τα οποία στην prime time το ενδιαφέρον μονοπωλούσαν τα ριάλιτι.

Οι περιπέτειες που έζησαν η Ελένη (Μαρία Κίτσου), η Ασημίνα (Έλλη Τρίγγου) και η Δρόσω (Δανάη Μιχαλάκη) συγκίνησαν το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο τις «αποθέωσε» πολλές φορές στο X, ενώ η σειρά προβλήθηκε και σε κάποιες χώρες του εξωτερικού.

Βέρα Στο Δεξί

Τέσσερις γυναίκες με ένα μυστικό που έρχεται στην επιφάνεια έφεραν τα πάνω κάτω στην απογευματινή ζώνη τις καθημερινές για τρεις σεζόν με τη Βέρα στο Δεξί να εκθρονίζει τη Λάμψη από την πρώτη θέση της τηλεθέασης και τελικά να την οδηγεί ουσιαστικά σε πρόωρο φινάλε.

Η σειρά άλλαξε τελείως τον όρο «καθημερινό», ενώ στα μεγάλα ατού ήταν οι τέσσερις πρωταγωνίστριες Κάτια Δανδουλάκη, Μαριάννα Τουμασάτου, Ελισάβετ Μουτάφη και Υρώ Λούπη, των οποίων η μεταξύ τους χημεία ήταν αναμφισβήτητη.

Οι Μάγισσες

Οι δυναμικές Πρου (Shannen Doherty), Πάιπερ (Holly Marie Combs) και η Φοίβη (Alyssa Milano) Χάλιγουελ έκαναν το πρώτο τους ξόρκι το φθινόπωρο του 1998 με τη σειρά να προβάλλεται με επιτυχία σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα (από το 2000 και μετά) από το Star.

Μπορεί στο τέλος της 3ης σεζόν να χάσαμε την Πρου και να μπήκε στη ζωή μας η Πέητζ (Rose McGowan) όμως οι Μάγισσες συνέχισαν για άλλες πέντε σεζόν να νικάνε δαίμονες κάθε εβδομάδα με τη σειρά να κατορθώνει να βγαίνει σχεδόν αλώβητη από την αντικατάσταση.

Το 2006 Οι Μάγισσες έγιναν η μακροβιότερη σειρά με γυναίκες στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ένας τίτλος που το 2012 πέρασε στη σειρά Νοικοκυρές Σε Απόγνωση.

Sex and the City

Προς τα τέλη της δεκαετίας του '90 ήρθε το Sex and the City για να απενοχοποιήσει όσα λένε οι γυναίκες μεταξύ τους για τη σεξουαλικότητά τους, τις σχέσεις, το σεξ, τους άντρες, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν στην οθόνη οι γυναίκες που είναι στα 30 τους.

Οι Κάρι (Sarah Jessica Parker), Σαμάνθα (Kim Catrall), Σάρλοτ (Kristin Davis) και Μιράντα (Cynthia Nixon) έδειχναν να έχουν πιο ψηλά από όλα τη μεταξύ τους φιλία και μετά ακολουθούσαν οι άντρες, ενώ κάτι που έκανε τη σειρά να ξεχωρίσει ήταν και το γεγονός ότι μέσα από τα επεισόδιά της αφιέρωνε χρόνο και στα ελαττώματα των τεσσάρων ηρωίδων και στις άβολες καταστάσεις που τις οδηγούσαν.

Χρυσά Κορίτσια

Πολύ πριν την παρέα του Sex and the City, το τηλεοπτικό κοινό είχε αποθεώσει τα Χρυσά Κορίτσια, με πρωταγωνίστριες τις Μπλαντς (Rue McClanahan), Ρόουζ (Betty White), Ντόροθι (Bea Arthur) και τη μητέρα της, Σοφία(Estelle Getty), τέσσερις ώριμες γυναίκες με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, οι οποίες συγκατοικούν σε σπίτι στο Μαϊάμι.

Η φιλία ήταν και εδώ το κεντρικό θέμα της σειράς, ενώ η συγκατοίκηση έγινε η αφορμή για πολλές ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Το γεγονός δε ότι και οι τέσσερις πρωταγωνίστριες μίλαγαν έξω από τα δόντια μεταξύ τους έκανε τον τηλεθεατή να μην ξέρει από πού θα του έρθει η ατάκα. Η σειρά προβλήθηκε για 7 σεζόν και είναι από τα ελάχιστα sitcom που όλο το πρωταγωνιστικό καστ έχει κερδίσει βραβείο Emmy.

Οι Άγγελοι του Τσάρλι

Πολύ πριν γίνει ταινία με τις Κάμερον Ντίαζ, Λουσι Λιου, Ντριου Μπάριμορ, οι Άγγελοι του Τσάρλι ζούσαν περιπέτειες στη μικρή οθόνη από όπου μας συστήθηκε το franchise.

Η σειρά των '70s ήταν από τις πρώτες στα χρονικά με γυγαίκες ηθοποιούς να πρωταγωνιστούν και μαζί με τηλεοπτική εκδοχή της Wonder Woman, επίσης στα 70s, άνοιξαν τον δρόμο για να ακολουθήσουν και άλλες σειρές αν και με.. ρυθμούς χελώνας. Να αναφέρουμε ότι παραγωγός της σειράς ήταν ο Άαρον Σπέλινγκ, ο οποίος έκανε και τις Μάγισσες το 1998.

Ζήνα

Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν άλλες σειρές με δυναμικές γυναίκες στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έπρεπε να φτάσουμε στα μέσα των '90s για να έρθει η Ζήνα (Lucy Lawless), η πριγκίπισσα του πολέμου, ίσως η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της τηλεόρασης που πραγματικά «καθάριζε» μόνη της και παρουσιάστηκε εξίσου δυνατή με τον τηλεοπτικό Ηρακλή, κάτι που λέγεται πως είχε ενοχλήσει τον Κέβιν Σόρμπο που τον υποδυόταν.

Μαζί με τη Γαβριέλλα (Renne O'Connor) έκαναν ένα αχτύπητο δίδυμο που μάγεψε το κοινό σε περισσότερες από 120 χώρες ανά τον κόσμο, ενώ οι σεναριογράφοι κατάφεραν, αφήνοντάς διφορούμενο το αν οι δυο τους είναι ζευγάρι ή απλά κολλητές φίλες, να είναι ευχαριστημένοι όλοι οι φαν αφού ο καθένας μπορούσε να τις θεωρεί ό,τι θέλει εκείνος και παράλληλα, να μην υπάρχουν θέματα λογοκρισίας σε ένα πολύ πιο αυστηρό τηλεοπτικό τοπίο.