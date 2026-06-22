Αφροδίτη Χατζημηνά: Για τρίτη φορά νικήτρια στο Your Face Sounds Familar ως Amy Winehouse - Δάκρυσε η Παπουτσάκη

Η Αφροδίτη Χατζημηνά ήταν η μεγάλη νικήτρια - η τρίτη νίκη της στο σόου του ANT1 - στο χθεσινό (21/6) επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar με τη γνωστή τραγουδίστρια να μεταμφιέζεται σε Amy Winehouse και να ερμηνεύει το Back To Black.

Με την ερμηνεία της η Αφροδίτη Χατζημηνά καθήλωσε τους κριτές, με την Κατερίνα Παπουτσάκη να δακρύζει και να μην μπορεί να μιλήσει όταν στη συνέχεια ο Σάκης Ρουβάς της έδωσε τον λόγο.

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«Ουφ, Πολύ συγκινητική ήσουν, πραγματικά. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που είδα. Μου άρεσε πολύ. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Δεν ξέρω τι μου άγγιξε ακριβώς όλο αυτό, αλλά ήσουν πάρα πολύ καλή. Ας μιλήσει κάποιος άλλος, δεν μπορώ τώρα», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Παπουτσάκη.

«Μου άρεσε η Αφροδίτη πολύ και μου άρεσε η Amy Winehouse προφανώς. Με στενοχωρεί η ιστορία της, πολύ, η ευαλωτότητα της. Το είδα, ακριβώς, όλο. Ένα πλάσμα πολύ ευάλωτο που μπορείς να αναγνώσεις από την πρώτη στιγμή που βλέπεις αυτή τη γυναίκα, τον πόνο που είχε μέσα στην καρδιά της και το άδειο που είχε. Πως, όμως, αυτός ο πόνος μετουσιώθηκε σε κάτι τόσο βαθύ και τόσο σημαντικό» ανέφερε στη συνέχεια η Κατερίνα Παπουτσάκη.

«Νιώθω πάρα πολύ όμορφα, ήταν για μένα το αγαπημένο μου act μέχρι σήμερα. Έλεγα ότι είναι της Edith αλλά δεν είναι, είναι το σημερινό. Κάθε φορά και καλύτερα.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ και τον κόσμο που με ψήφισε! Και ο Παναγιώτης ήταν καταπληκτικός, ειλικρινά δεν το περίμενα. Πάμε στα επόμενα, πλησιάζουμε στον τελικό, στεναχωριέμαι αλλά όλα καλά», δήλωσε η Αφροδίτη Χατζημηνά μετά τη νίκη της.

Στο τέλος του χθεσινού επεισοδίου οι συμμετέχοντες έμαθαν τις μεταμορφώσεις της επόμενης εβδομάδας και αυτές είναι οι ακόλουθες:

Τη Μαριάντα Πιερίδη ως Lara Fabian

Την Idra Kayne ως Rihanna

Τον Biased Beast ως Jennifer Lopez

Τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα ως Πάνο Μουζουράκη

Τον Μέμο Μπεγνή ως Robbie Williams

Τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη ως John Travolta

Τη Δωροθέα Μερκούρη ως Kid Moxie

Τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη ως Τόλη Βοσκόπουλο

Την Αφροδίτη Χατζημηνά ως Τάνια Τσανακλίδου

Τη Μαριλού Κατσαφάδου ως Luz Casal & Maria Paredes