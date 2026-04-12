Αγαπάς Κωνσταντίνου και Ελένης; Το πρόσφατο reunion Ράντου - Ρώμα που μάλλον δεν πήραμε είδηση

Φέτος το καλοκαίρι κλείνουν 26 χρόνια από το τελευταίο επεισόδιο του Κωνσταντίνου και Ελένης, σε Α' προβολή πάντα γιατί σε επανάληψη έχουμε χάσει το μέτρημα, η σειρά μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες και συνεχίζουμε...

Όλα αυτά τα χρόνια δύο ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν οι πρωταγωνιστές Ελένη Ράντου και Χάρης Ρώμας είναι αν τους «κουράζουν» οι συνεχείς επαναλήψεις της κωμικής σειράς και κυρίως εάν θα ήθελαν να πρωταγωνιστήσουν σε κάποιο remake, reboot, σίκουελ πες το όπως θες που θα μας έδειχνε την Ελένη Βλαχάκη και τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό στο σήμερα, σε μια σαφώς πιο ώριμη ηλικία.

Η Ελένη Ράντου δεν έχει δείξει να τρελαίνεται με την ιδέα, εάν κρίνουμε από τις απαντήσεις που έχει δώσει κατά καιρούς με πιο πρόσφατη την απάντησή της ότι «θα ήταν και λίγο θλιβερό να τους δεις σήμερα γιατί η ανεμελιά τους και το μυστικό τους ήταν στα νιάτα τους».

Από την άλλη, ο Χάρης Ρώμας έχει δείξει πιο δεκτικός στην ιδέα αν και έχει περάσει και αυτός από τη φάση που απέρριπτε μια τέτοια ιδέα, δείχνοντας να συμφωνεί με την συμπρωταγωνίστριά του πως δεν θα ήταν ωραίο να βλέπαμε τους αιώνιους αντιπάλους σε πιο μεγάλη ηλικία.

Μπορεί να μην ξέρουμε αν θα δούμε ποτέ κάποια συνέχεια του Κωνσταντίνου και Ελένης, όμως, ανά τα χρόνια οι δύο αγαπημένοι ηθοποιοί έχουν βρεθεί σε κοσμικές εκδηλώσεις ή πρεμιέρες και έχουν ποζάρει μαζί στον φωτογραφικό φακό, ε, κάτι είναι και αυτό.

Η πιο πρόσφατη συνάντησή τους ήταν πριν από μερικές ημέρες στο Θέατρο Εμπορικόν σε βραδιά που διοργανώθηκε για τους φίλους της παράστασης «Ένα κάποιο κενό» όπου τραβήχτηκαν και οι παρακάτω φωτογραφίες.

Ελένη Ράντου και Χάρης Ρώμας | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Και επειδή όπως είπαμε παραπάνω, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελένη Ράντου και ο Χάρης Ρώμας ποζάρουν μαζί στον φακό, μπορούμε να θυμηθούμε και τη συνάντησή τους τον Ιούνιο του 2022 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά - Σκηνή Ωμέγα στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Χορευτική Πανούκλα».

Εμείς πειράζει που εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αν το πάρουν απόφαση και γίνει σωστά, ένα σίκουελ του Κωνσταντίνου και Ελένης θα αρέσει πολύ και θα σκορπίσει και πάλι άφθονο γέλιο;

Χάρης Ρώμας και Ελένη Ράντου | NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

