Αγγελική Νικολούλη: Πότε επιστρέφει με νέο Φως στο Τούνελ στο Mega

Όσοι συντονίστηκαν χθες Παρασκευή (17/4) στο Mega κατά τις 23.20 με 23.30 για να δουν την Αγγελική Νικολούλη και νέο Φως στο Τούνελ, μάλλον θα «απογοητεύτηκαν» όταν θα είδαν ότι στη θέση της αγαπημένης εκπομπής, έπαιζε ταινία.

Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά τα σχετικά tweets που εμφανίστηκαν στο X την ώρα που αρχίζει κανονικά η εκπομπή του Mega, η οποία διανύει φέτος την 31η σεζόν της.

Το καλό είναι ότι οι φαν της εκπομπής δεν θα χρειαστεί να κάνουν πολλή υπομονή ακόμα, αφού το Φως στο Τούνελ, το οποίο έχει διακόψει λόγω Πάσχα, επιστρέφει στο Mega την επόμενη εβδομάδα.

Η Αγγελική Νικολούλη, πιστή στο ραντεβού της, θα μας καλησπερίσει την επόμενη Παρασκευή (24/4) στις 23.20 στο Mega «για να περάσουμε μαζί, εμείς και εσείς, μέσα από το σκοτάδι, στο φως», όπως είχε δηλώσει και η ίδια στην έναρξη της φετινής σεζόν.