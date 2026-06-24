Άγιος Έρωτας: «Ντέρμπι» με το Μουντιάλ στη μάχη της τηλεθέασης - Ποιο πήρε την πρωτιά

Φινάλε για τον Άγιο Έρωτα με το τελευταίο επεισόδιο να προβάλλεται χθες Τρίτη (23/6) στις 21.00 στον Alpha και να βρίσκει απέναντί του τον αγώνα Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν που είχε ξεκινήσει ήδη από τις 20.00 και προβαλλόταν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ με τα δύο προγράμματα να κοντράρονται στους πίνακες τηλεθέασης.

Στο Δυναμικό Κοινό την πρωτιά πήρε ο αγώνας του Μουντιάλ αν και με πολύ μικρή διαφορά από τον Άγιο Έρωτα, ενώ στο Γενικό Σύνολο το τελευταίο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς του Alpha άφησε πίσω της τον αγώνα Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν σχεδόν 5 μονάδες.

Αναλυτικότερα στο Δυναμικό Κοινό στην τελική κατάταξη, την πρώτη θέση κέρδισε ο αγώνας του Μουντιάλ με 22,3%, δεύτερος τερμάτισε ο Άγιος Έρωτας με 20,4% και τρίτο ήρθε το Να Μ' Αγαπάς με 16,5%. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το Ώρα Μουντιάλ με 12,5%, πέμπτο ήρθε το MasterChef με 10,5%, ενώ στην έκτη θέση βρέθηκε η Γη της Ελιάς με 9%.

Από την άλλη, στο Γενικό Σύνολο στην κορυφή βρέθηκε το Να Μ' Αγαπάς με 24,9%, δεύτερος τερμάτισε ο Άγιος Έρωτας με 22,1% και τρίτος ο αγώνας Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν με 17,6%.

Στις επόμενες τρεις θέσεις βρίσκουμε σειρές μυθοπλασίας και συγκεκριμένα στην τέταρτη θέση τη Γη της Ελιάς με 17,3%, στην πέμπτη το Μια Νύχτα Μόνο με 15% και στην έκτη θέση το Grand Hotel το 11,6%.