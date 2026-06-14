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Τηλεθέαση: Αυτό είναι το πρόγραμμα-έκπληξη που «σάρωσε» τα πάντα

Το απόλυτο ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού καθήλωσε την Ελλάδα, έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης και έφερε τα πάνω κάτω στην ΕΡΤ2.

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Τηλεκοντρόλ
Τηλεκοντρόλ | Shutterstock
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Το απόγευμα του Σαββάτου, 13 Ιουνίου, όλη η Ελλάδα φόρεσε τα αθλητικά της, κάθισε αναπαυτικά στον καναπέ και συντονίστηκε σε μία και μόνο συχνότητα. Το απόλυτο μπασκετικό ραντεβού της χρονιάς δεν ήταν απλώς ένας αγώνας, αλλά το απόλυτο τηλεοπτικό event που συζητήθηκε όσο τίποτα άλλο στα πηγαδάκια και τα social media.

Η ιστορική αναμέτρηση της Greek Basketball League ανάμεσα στους δύο «αιώνιους», Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, καθήλωσε το κοινό στους δέκτες της ΕΡΤ2. Το φινάλε του θρίλερ βρήκε τους «ερυθρόλευκους» να πανηγυρίζουν έξαλλα την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους.

Τα νούμερα που προκαλούν ίλιγγο:

  • Δυναμικό Κοινό: 38,2%.
  • Γενικό Σύνολο: 33,1%.

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