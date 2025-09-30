Άγιος Έρωτας: Ο Παύλος σκηνοθετεί τη δολοφονία της Ολυμπίας - Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο

Ο «Άγιος Έρωτας» επιστρέφει αύριο Τετάρτη (1/10) στις 21.00 στον Alpha με νέο επεισόδιο όπου θα δούμε τον κλοιό να σφίγγει επικίνδυνα γύρω από τον Παύλο όσο εκείνος σκηνοθετεί τη δολοφονία της Ολυμπίας, ώστε να το κάνει να φανεί σαν αυτοκτονία και να μπορέσει να καλύψει για ακόμα μια φορά τα ίχνη του.

Η επιστροφή του νέου δικηγόρου του Κυριάκου στη Στέρνα, του Αντρέα Ιωάννου, δεν δίνει ελπίδες μόνο στον Κυριάκο.

Η Θάλεια αποφασίζει και εκείνη να τον εμπιστευτεί και του ζητάει να την βοηθήσει με το σχέδιό της: να πάρει το μαγαζί του Παύλου στην ιδιοκτησία της. Θέλει διακαώς να αποκαταστήσει τη σχέση της με τη Χλόη και πιστεύει ότι το κοινό τους μίσος για τον Παύλο, θα τις ενώσει.

Η Χλόη εν τω μεταξύ, βρίσκεται μπροστά σε μια καινούργια πρόκληση.

Ο πατήρ Νικόλαος τής αποκαλύπτει ότι βρήκε τα χαμένα ίχνη της κόρης της και μπορεί να την βοηθήσει να την ξαναδεί. Όμως, η «προδοσία» του, έχει ρημάξει τόσο βαθιά την καρδιά της Χλόης που δεν μπορεί να πιστέψει τίποτα πια.

