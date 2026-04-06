Άγιος Παΐσιος: Η απίθανη ώρα που θα παίζεται η σειρά τη Μεγάλη Εβδομάδα - Όλες οι ώρες προβολής

Ο ΑΝΤ1 προβάλλει κάθε χρόνο τον Ιησού από τη Ναζαρέτ κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και τα τελευταία χρόνια το Mega έχει δημιουργήσει τη δική του «παράδοση», προβάλλοντας την επιτυχημένη σειρά Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό.

Έτσι, από σήμερα Μεγάλη Δευτέρα (6/4) έως και το Μεγάλο Σάββατο (11/4) η βιογραφική σειρά θα παίζεται καθημερινά, όπως είχε γίνει και πέρσι με τη διαφορά, όμως, ότι κάποιες ημέρες όποιος θέλει να τη δει, θα πρέπει να... ξενυχτήσει.

Διαβάστε επίσης - Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ επιστρέφει τη Μεγάλη Εβδομάδα στον ΑΝΤ1: Οι ημέρες και οι ώρες προβολής

Ο λόγος είναι γιατί σήμερα (6/4), αύριο και μεθαύριο η σειρά θα προβληθεί αρκετά μετά τα μεσάνυχτα!

Συγκεκριμένα, σήμερα (6/4) στις 00:50, αύριο Μεγάλη Τρίτη (7/4) στη 01:10 και μεθαύριο Μεγάλη Τετάρτη (8/4) πάλι στη 01:10. Μάλιστα, εκείνη την ημέρα - μάλλον πιο σωστά, νύχτα - θα προβληθούν 3 επεισόδια back to back με την προβολή της σειράς να κρατάει μέχρι τις 04.10.

Από κει και πέρα τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) ο Άγιος Παΐσιος θα προβληθεί στις 17:20 και στη συνέχεια στις 20:50 με διπλό επεισόδιο.

Τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) θα προβληθεί διπλό επεισόδιο στις 17:20 και θα ακολουθήσει άλλο ένα στις 22:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο (11/4) θα παιχτεί ένα διπλό επεισόδιο στις 17.00.