Αϊβάζης για Κορινθίου: «Μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο, αλλά οι ζωές μας είναι διαφορετικές πλέον»

Δύο χρόνια έχουν περάσει από την αποκάλυψη του χωρισμού του Γιάννη Αϊβάζη και της Μαρίας Κορινθίου. Οι δύο ηθοποιοί που απέκτησαν στα 18 χρόνια κοινής πορείας μια κόρη, την Ισμήνη, έχουν προχωρήσει στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο έχουν κοινή γραμμή ως προς την ανατροφή του παιδιού τους.

«Δεν έχω κανένα θέμα να συνεργαστούμε ξανά. Το παιδί είναι αυτό που μας συνδέει πλέον με τη Μαρία. Έχουμε διαφορετικές ζωές, 18 χρόνια δεν είναι λίγα, έχουμε διαφορετικές ζωές και έχουμε κοινό το παιδί μας», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Δεν θα ήθελα να το συζητήσω γενικά. Έχει εδώ και 2,5 χρόνια που έχουμε χωρίσει, κρατάμε μόνο τα καλά και τα πολύ ελάχιστα που δεν υπήρξαν καν κακά… Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι έτσι. Είναι αυτό που λες ποτέ μην λες ποτέ. Προφανώς, για να χωρίσουμε, είχαμε δικούς μας λόγους.

Έχουμε μεγαλώσει ένα εξαιρετικό παιδί και της Μαρίας της οφείλω πάρα πολλά σε αυτό το πράγμα. Είναι μια γυναίκα που μπήκε στη ζωή μου και μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχω ποτέ, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με την κόρη μας και εξακολουθεί να κάνει, αλλά οι ζωές μας είναι διαφορετικές πλέον. Πρέπει να σεβαστούμε εμείς πρώτοι τις ζωές μας και μετά να μπορέσουμε οι επόμενοι να τις σεβαστούν», είπε.

Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αϊβάζης μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου και για την πίεση που δέχτηκε από δημοσιογράφους την περίοδο του χωρισμού του.

«Δεν μου αρέσει το κίτρινο. Όταν χώρισα, ο τρόπος που με προσέγγιζαν ενώ δεν πολυβγαίνω στην τηλεόραση… υπήρξαν εκπομπές που έστελναν ρεπόρτερ, έχωναν ένα ματσούκι στο κεφάλι και με ρωτούσαν πράγματα που εγώ δεν θα ρωτούσα ποτέ σαν άνθρωπος. Ήξερα ότι θα απασχολήσει, αλλά τι σημαίνει αυτό; Δεν είχα κανένα θυμό.

Όταν εγώ είμαι διακριτικός, έχω την απαίτηση να είναι και οι άλλοι διακριτικοί. Δεν δίνω σε κανέναν το δικαίωμα να εισέλθει στην προσωπική μου ζωή. Δεν απαντάς και λένε “είσαι αγενής”. Υπήρξε εκπομπή -που ενώ έχω ξυπνήσει στραβά και έρχεται το πιτσιρίκι που μόλις έχει ξεκινήσει τώρα δημοσιογραφικά, επειδή κάποιος την έχει βάλει- και δεν απαντάς και λένε “πόσο αγενής είναι” και κάθεται και σε κράζει επειδή δεν θες να απαντήσεις για τα προσωπικά σου», δήλωσε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην κόρη τους Ισμήνη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η οποία τελείωσε φέτος το Λύκειο.

«Δεν ξεχνάς ποτέ τις πρώτες στιγμές με το παιδί. Είναι στιγμές που σου μένουν στο μυαλό. Ήμουν σε όλα δίπλα στη γέννα. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να σου κάνει η γυναίκα σου, η σύντροφός σου, ο άνθρωπός σου, αυτό που σας δένει πολύ περισσότερο.

Τελείωσε το Λύκειο και έδωσε Πανελλαδικές. Δεν θέλει να γίνει ηθοποιός. Τρελαινόταν και τρελαίνεται, απλά δεν θέλει να το ακολουθήσει. Τα παιδιά όσο μεγαλώνουν αλλάζουν γνώμες. Υπήρξε μια περίοδος που ήθελε να γίνει. Είχε και μια συμμετοχή στη σειρά του Χάρη Ρώμα στο “Καφέ της Χαράς” και εκεί κατάλαβε, βλέποντας κι εμάς. Αλλά δεν είναι όλοι για όλα και θα ήταν δύσκολο και για εκείνη», κατέληξε ο ηθοποιός.