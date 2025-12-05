Στα μέσα Ιανουαρίου θα επιστρέψει στη συχνότητα του STAR το επετειακό 10ο MasterChef.
Δέκατο για το κανάλι της Κηφισιάς καθώς είχαν προηγηθεί δύο κύκλοι στο Mega, o πρώτος με παρουσιάστρια την Ευγενία Μανωλίδου και πρώτο Έλληνα Master Chef τον Άκη Πετρετζίκη και ο δεύτερος με παρουσιάστρια τη Μαίρη Συνατσάκη, ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε ποτέ εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που είχαν ξεκινήσει στο Mega αλλά και στην εταιρία παραγωγής «Στούντιο ΑΤΑ» η οποία λίγο καιρό αργότερα σταμάτησε τη λειτουργία της.
Happenings και εκπλήξεις επιθυμεί ο σταθμός για τον 10ο κύκλο που φιλοξενεί στη συχνότητά του αλλά και επιστροφή σε «κλασσικές συνταγές».
Το ενδεχόμενο να επιστρέψει προς τηλεοπτική προβολή η διαδικασία των auditions που δεν είχε προβληθεί στον προηγούμενο κύκλο είναι αρκετά πιθανό.
Διαβάστε επίσης:
Επίσης ως σκέψη υπάρχει και μια γκεστ εμφάνιση του Πρώτου Έλληνα Master Chef Άκη Πετρετζίκη, ο οποίος μετά τη νίκη του δεν ξαναεμφανίστηκε στο ριάλιτι μαγειρικής.
Ανήκει ωστόσο στον όμιλο των καναλιών Alpha – STAR παρουσιάζοντας δύο εκπομπές στον Alpha οπότε ενδεχομένως αυτό διευκολύνει την αποδοχή της πρόσκλησης εφόσον βέβαια του γίνει.
Σταθερά στην κριτική επιτροπή θα βρίσκονται ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος που σύντομα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη «Φάρμα» ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Σωτήρης Κοντιζάς.
