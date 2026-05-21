Akylas: «Κάποια πράγματα που άκουσα με πλήγωσαν -Έχω περάσει τόσες κλειστές πόρτες στη ζωή μου»

Λίγα 24ώρα μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από τη Βιέννη, ο Akylas βρίσκεται ήδη σε προετοιμασίες για το άλμπουμ του, αλλά και το tour του και κοιτάει μπροστά, υπολογίζοντας την αγάπη που πήρε και όχι κάποια πράγματα που άκουσε και όπως παραδέχεται τον στεναχώρησαν.

«Έχω περάσει τόσες κλειστές πόρτες στη ζωή μου και τόσα πάνω κάτω, που εννοείται τίποτα δε με σταματάει. Γιατί αυτό ήταν και το μήνυμα που ήθελα να δώσω εξ αρχής σε όλα τα παιδιά εκεί έξω και σε όλους τους ανθρώπους. Να μη σταματάνε ποτέ για τα όνειρά τους. Οπότε εννοείται κι εγώ πατάω try again και συνεχίζω», είπε.

Η αγάπη που δέχτηκε από τον κόσμο μέσα από την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision είναι αυτή που τον ενθαρρύνει να συνεχίσει.

«Κρατάω όλα τα όμορφα που έζησα. Τραγούδησα στις μεγαλύτερες σκηνές της Ευρώπης, γύρισα 10 χώρες, είχα τόσο κόσμο να με στηρίζει. Δέχτηκα τόση αγάπη από παιδιά και από μεγάλους.

Ήμουν λίγο φοβισμένος στην αρχή όταν γύρισα, γιατί φοβήθηκα πάρα πολύ ότι θα έχω απογοητεύσει κόσμο και μπορεί να μου γυρίζουν τις πλάτες άτομα που με στήριζαν, αλλά δέχτηκα τόση αγάπη», ανέφερε ακόμα.

Τέλος, ο Akylas με ειλικρίνεια δήλωσε πως υπάρξαν πράγματα που άκουσε και τον στεναχώρησαν.

«Σίγουρα κάποια πράγματα που άκουσα μπορεί να με πλήγωσαν λίγο, αλλά αυτό που θέλω να σταθώ είναι στο ότι δέχτηκα τόσο πολύ αγάπη από τον κόσμο που κρατάω.

Αυτό και εντάξει, it’s ok, είμαστε άνθρωποι, άλλα γούστα ο καθένας. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Όπως έχω ξαναπεί, δεν είμαστε τηγανητές πατάτες, δεν πειράζει. Καλή καρδιά», είπε.