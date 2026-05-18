Ακυρώθηκε η εμφάνιση του Αkyla στην ΕΡΤ: Ο λόγος της απουσίας

O Akylas ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί σήμερα (18/05) σε εκπομπή της ΕΡΤ, όπως είθισται για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας μετά τον διαγωνισμό της Eurovision.

Στο πλάι του, θα βρίσκονταν οι Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου, που παρουσίασαν τον διαγωνισμό για λογαριασμό της ΕΡΤ.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η εκπομπή Super Kατερίνα στον Alpha, o Αkylas ακύρωσε την εμφάνισή του.



Οι πληροφορίες της εκπομπής αναφέρεουν ότι δεν θα δώσει το παρών λόγω κάποιας αδιαθεσίας. Το ραντεβού θα επαναπροσδιοριστεί μία από τις επόμενες ημέρες.