Dara: Η αποθέωση στο αεροδρόμιο της Σόφιας και το φιλί στον σύζυγό της μετά τη νίκη στη Eurovision

Αποθεώθηκε η Dara, η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 και φετινή εκπρόσωπος της Βουλγαρίας, κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο της Σόφιας χθες (17/5) το βράδυ.
Μάλιστα, κατά την προσγείωση του αεροσκάφους την περίμενε μια εξτρά έκπληξη αφού πραγματοποιήθηκε η τελετή της «υδάτινης αψίδας», ένδειξη του πανηγυρικού κλίματος στη γειτονική χώρα.
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί διέκοψαν την κανονική ροή του προγράμματός τους για να μεταδώσουν ζωντανά την άφιξη της 27χρονης Dara, η οποία ευχαρίστησε όλο τον κόσμο που την περίμενε στο αεροδρόμιο και φρόντισε να τον αποζημιώσει, τραγουδώντας το νικητήριο τραγούδι «Bangaranga».
«Αυτό το βραβείο σηματοδοτεί την αρχή της μελλοντικής μου διεθνούς καριέρας. Έχουμε κάνει κάτι σπουδαίο για τη βουλγαρική μουσική και ελπίζω ότι αυτό στέλνει το μήνυμα ότι οι ερμηνευτές και οι καλλιτέχνες της Βουλγαρίας αξίζουν ισχυρότερη υποστήριξη.
Η Βουλγαρία είναι ένα εξαιρετικά ταλαντούχο έθνος που θα συνεχίσει να λαμβάνει όλο και περισσότερη προσοχή», δήλωσε η Dara.
Μάλιστα, η εκρηκτική τραγουδίστρια απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ως προς το τι θα κάνει στη συνέχεια, λέγοντας: «θα πάω σπίτι, θα φάω πίτσα και θα κλάψω φορώντας τις πυτζάμες μου».
Dara: Η αγκαλιά και το φιλί στον σύζυγό της μετά τη νίκη στη Eurovision 2026
Η νίκη της Dara στη Eurovision συνέπεσε με την πρώτη επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της να βρίσκεται στο πλευρό της στη Βιέννη και τον φακό να καταγράφει την τρυφερή αγκαλιά και να τη φιλάει με το βραβείο στο χέρι.
Όπως έχει δηλώσει η Dara, ο σύζυγός της ήταν εκείνος που την παρότρυνε να πάει στη Eurovision αφού η ίδια είχε «αμφιβολία και άγχος».
«Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρη εάν ήθελα να έρθω ή όχι, επειδή είχα άγχος και δεν ήμουν σίγουρη για τον εαυτό μου. Εκείνος με παρότρυνε και μου είπε "Πρέπει να πας τώρα στη Eurovision, τώρα σήκωσε το τηλέφωνό σου και πες τους ότι θα πας», δήλωσε η Dara στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη του Τελικού της Eurovision 2026.
