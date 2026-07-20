Αλεξάνδρα Καϋμένου: Το επικό λάθος για τον Εσπόζιτο που έφερε γέλια στο πλατό

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων διάβαζαν σήμερα (20/7) το πρωί ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου στον αέρα της εκπομπής «Πρωινή Ζώνη», όταν η παρουσιάστρια έκανε ένα λάθος που έφερε πολύ γέλιο στο πλατό.

Διαβάστε επίσης - Μουντιάλ 2026: Αποθέωσαν τη Σακίρα και έκραξαν τον Πικέ - «Ο πρώην σου είναι πολύ μεγάλος, αλλά εσύ όχι»

Ο «Πρωταθλητής» αναφερόταν μέσα από άρθρο του στο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Εσπόζιτο, ενώ άρθρο για το ίδιο θέμα είχε και το «Φως» για τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως «γκαζώνει για χαφάρα».

Διαβάζοντας τον δέυτερο τίτλο, η Αλεξάνδρα Καϋμένου νόμισε πως αυτό είναι το όνομα του παίκτη και ρώτησε «Χαφάρα Εσπόζιτο λέγεται;», τη στιγμή που αυτό είχε να κάνει με τη θέση που παίζει ο Επσόζιτο.

Όταν αντιλήφθηκε το λάθος που έκανε, η ίδια ξέσπασε γέλια, ενώ ο Νίκος Υποφάντης σχολίασε πως «θα μας παίζει το luben σε λούπα», κρύβοντας το πρόσωπό του πίσω από την εφημερίδα.