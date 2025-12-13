Αλλαγές στο «Ραντεβού το ΣΚ»: Ποια παραμένει και ποια τέθηκε εκτός εκπομπής

Απέδωσε καρπούς η μερική αλλαγή περιεχομένου στο «Ραντεβού το ΣΚ» την πρωινή εκπομπή του Open με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου τα Σαββατοκύριακα.
Ενδεικτικά το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου το πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του Ανοιχτού Καναλιού προσπέρασε σε τηλεθέαση το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με παρουσιάστρια την Ελένη Τσολάκη.
150.413 τηλεθεατές παρακολουθήσαν το «Ραντεβού το ΣΚ» (7,8% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό 18 - 54) έναντι 129.138 θεατών που συντονίστηκαν στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» (7,4% στο σύνολο, 5,8% στο δυναμικό κοινό).
Διαβάστε επίσης: Σε ποια σειρά είδαμε αυτή την εβδομάδα τη «Φίφη» Εύη Δαέλη του Ευτυχισμένοι Μαζί
Στο πλαίσιο αναδιάταξης που θα κάνει την εκπομπή περισσότερο ανταγωνιστική αποφασίστηκαν αλλαγές: Υποψήφιες προς αποχώρηση ήταν τόσο η Βάσω Μητρομάρα που είναι στο κομμάτι της ενημέρωσης όσο και η Ευαγγελίνα Βόσνου που είχε ενότητα στο Lifestyle.
Τελικά η πρώτη συνεχίζει κανονικά στην εκπομπή, η δεύτερη βρέθηκε εκτός.
- Το όργιο με τα κάστανα: Η νύχτα-σκάνδαλο που στοιχειώνει την Καθολική Εκκλησία
- Το «τέλειο έγκλημα» της οδού Καλλιρρόης: Το ριφιφί στην Τράπεζα Εργασίας που έμεινε ανεξιχνίαστο
- Νίκος Συρίγος κατά Μάνου Ιωάννου για Φιλιππίδη: «Η ανοησία πρέπει να έχει όριο»
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.