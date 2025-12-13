Αλλαγές στο «Ραντεβού το ΣΚ»: Ποια παραμένει και ποια τέθηκε εκτός εκπομπής

Απέδωσε καρπούς η μερική αλλαγή περιεχομένου στο «Ραντεβού το ΣΚ» την πρωινή εκπομπή του Open με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου τα Σαββατοκύριακα.

Ενδεικτικά το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου το πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του Ανοιχτού Καναλιού προσπέρασε σε τηλεθέαση το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με παρουσιάστρια την Ελένη Τσολάκη.

150.413 τηλεθεατές παρακολουθήσαν το «Ραντεβού το ΣΚ» (7,8% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό 18 - 54) έναντι 129.138 θεατών που συντονίστηκαν στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» (7,4% στο σύνολο, 5,8% στο δυναμικό κοινό).

Στο πλαίσιο αναδιάταξης που θα κάνει την εκπομπή περισσότερο ανταγωνιστική αποφασίστηκαν αλλαγές: Υποψήφιες προς αποχώρηση ήταν τόσο η Βάσω Μητρομάρα που είναι στο κομμάτι της ενημέρωσης όσο και η Ευαγγελίνα Βόσνου που είχε ενότητα στο Lifestyle.

Τελικά η πρώτη συνεχίζει κανονικά στην εκπομπή, η δεύτερη βρέθηκε εκτός.