Σε ποια σειρά είδαμε αυτή την εβδομάδα τη «Φίφη» Εύη Δαέλη του Ευτυχισμένοι Μαζί

Την Εύη Δαέλη τη γνωρίσαμε μέσα από την επιτυχημένη σειρά του Mega, «Ευτυχισμένοι Μαζί» όπου υποδυόταν τη δυναμική Φίφη, ενώ μετά το τέλος της σειράς συμμετείχε και σε άλλες σειρές, μεταξύ αυτών: «Το Σπίτι της Έμμας», «Όρκος Σιωπής» και το «Έλα στη Θέση Μου».

Η πιο πρόσφατη συμμετοχή της στην τηλεόραση ήταν στη σειρά του Open «Σ' αγαπάω μεν, αλλά» όπου υποδυόταν τη Ρία, ενώ αυτή την εβδομάδα είδαμε την Εύη Δαέλη στην επιτυχημένη σειρά του Mega, «Μια Νύχτα Μόνο».

Διαβάστε επίσης - Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ τα επεισόδια 19, 20, 21 της σειράς του Mega

Στη σειρά υποδύεται τη Ζέτα, την ξαδέρφη της Μίνας (Demy), η οποία δείχνει να έχει κάτι από τον δυναμισμό και το χιούμορ της Φίφης.

Στην παραπάνω σκηνή, βλέπουμε τη Μίνα να αποκαλύπτει στη Ζέτα ότι είναι έγκυος στο παιδί του Σάββα, ο οποίος, όμως, μόλις απέκτησε τρίτο παιδί από τη σύζυγό του, την Άσπα (Εριέττα Μανούρη).

Η Μίνα δεν γνώριζε καν για την εγκυμοσύνη της Άσπας, αφού μέχρι τώρα ο Σάββας της έταζε ότι θα χωρίσει για να είναι μαζί.

Να σημειώσουμε ότι ακόμα ο Σάββας δεν γνωρίζει για την εγκυμοσύνη της Μίνας, οπότε όπως καταλαβαίνουμε η υπόθεση έχει... ζουμί, κάτι που επιβεβαίωσε και η Demy σε συνέντευξή της στο Buongiorno αυτή την εβδομάδα, τονίζοντας πως υπάρχει αγάπη εδώ, τουλάχιστον από την πλευρά της Μίνας.

Διαβάστε επίσης - Μία Νύχτα Μόνο: Ολόκληρο το τραγούδι της σειράς του Mega στην πρώτη εκτέλεση από τη Δήμητρα Γαλάνη

Εμάς κάτι μας λέει ότι στα επόμενα επεισόδια του «Μια Νύχτα Μόνο» θα βλέπουμε όλο και περισσότερο τη Ζέτα. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο πιο στενός άνθρωπος της Μίνας.

Ήδη η σκηνή στην καφετέρια δεν ήταν η μόνη που είδαμε τη Ζέτα αφού στο επεισόδιο της Τρίτης (9/12) την είδαμε πάλι να συζητάει με τη Μίνα το σχέδιο της τελευταίας για να κάνει τον Σάββα να ζηλέψει, μπας και αλλάξει στάση απέναντί της και δείξει να την υπολογίζει και όχι να είναι μια διέξοδος από τον γάμο του.